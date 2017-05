Invesco élargit sa gamme de FNB PowerShares axés sur le revenu







TORONTO, le 11 mai 2017 /CNW/ - En réponse aux demandes des épargnants, Invesco a ajouté deux séries à un de ses fonds négociés en Bourse (FNB) PowerShares les plus populaires.

Les nouvelles séries procurent aux Canadiens une plus grande souplesse pour choisir l'exposition aux devises qui correspond le mieux à leurs objectifs de placement. Lancé en avril 2012, le PowerShares Senior Loan Index ETF (BKL.F)? a été le premier FNB de prêts privilégiés au Canada. Pour marquer le cinquième anniversaire de ce lancement, les nouvelles séries posent un nouveau jalon : le premier FNB canadien à offrir aux épargnants une exposition non couverte aux prêts privilégiés.

« Après nombre d'années de stagnation des taux d'intérêt, les politiques monétaires semblent se resserrer aux États-Unis, ce qui pourrait ajouter à la volatilité du marché des placements à revenu fixe, a déclaré Christopher Doll, vice-président, responsable de Produits et stratégies d'affaire à PowerShares Canada. Les épargnants qui cherchent à amortir l'effet potentiel des hausses de taux d'intérêt devraient peut-être diversifier leurs portefeuilles à revenu fixe au-delà des obligations traditionnelles d'État et de sociétés. »

L'offre initiale des deux nouvelles séries du PowerShares Senior Loan Index ETF est maintenant fermée. Ces nouvelles séries, offertes en parts non couvertes en dollars canadiens (BKL.C) et non couvertes en dollars américains (BKL.U), seront ouvertes à la négociation à l'ouverture de la Bourse de Toronto aujourd'hui.

Auparavant, le PowerShares Senior Loan Index ETF était disponible en parts couvertes en dollars canadiens seulement, et il continuera de se négocier à la Bourse de Toronto sous le symbole BKL.F.

Le prêts privilégiés comportent un ensemble unique d'avantages potentiels pour les épargnants, y compris :

Rendement rehaussé : Les prêts privilégiés ont historiquement procuré un rendement supérieur à celui des autres titres à revenu fixe de qualité de crédit égale ou plus élevée

Les prêts privilégiés ont historiquement procuré un rendement supérieur à celui des autres titres à revenu fixe de qualité de crédit égale ou plus élevée Sensibilité réduite aux taux d'intérêt : La nature de longue duration des prêts privilégiés peut contribuer à réduire la sensibilité globale aux taux d'intérêt d'un portefeuille. Les prêts privilégiés procurent un rendement sans exposer les épargnants à l'extrémité longue de la courbe des taux d'intérêt. Cela est dû à la composante LIBOR des paiements d'intérêt des prêts privilégiés qui est redéfinie, en moyenne, tous les 90 jours. Le mécanisme de rajustement réduit non seulement le risque de chute du prix du prêt, mais il permet également aux épargnants de participer de façon positive à toute hausse ultérieure des taux d'intérêt à l'extrémité courte de la courbe

La nature de longue duration des prêts privilégiés peut contribuer à réduire la sensibilité globale aux taux d'intérêt d'un portefeuille. Les prêts privilégiés procurent un rendement sans exposer les épargnants à l'extrémité longue de la courbe des taux d'intérêt. Cela est dû à la composante LIBOR des paiements d'intérêt des prêts privilégiés qui est redéfinie, en moyenne, tous les 90 jours. Le mécanisme de rajustement réduit non seulement le risque de chute du prix du prêt, mais il permet également aux épargnants de participer de façon positive à toute hausse ultérieure des taux d'intérêt à l'extrémité courte de la courbe Priorité de remboursement et protection : En cas de défaillance, les prêts privilégiés garantis se situent au sommet de la structure du capital

En cas de défaillance, les prêts privilégiés garantis se situent au sommet de la structure du capital Faible corrélation avec les obligations traditionnelles : Les prêts privilégiés, tels que représentés par l'indice S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index, ont eu une faible corrélation avec les autres segments du marché à revenu fixe

Invesco envisagera de lancer des séries similaires de FNB additionnels selon la demande des épargnants.

Pour en apprendre davantage, visitez invesco.ca. Vous pouvez également vous connecter à Invesco sur Twitter (@InvescoCanada), LinkedIn, Facebook ou par l'entremise du Blogue Invesco Canada.

Au sujet d'Invesco Ltd.

Invesco Ltd. est une société de gestion d'actifs indépendante dont la mission est de mettre son expérience en placement au service de tous pour les aider à vivre pleinement leur vie. NYSE: IVZ; invesco.com.

Les placements dans des FNB peuvent comporter des commissions et des frais de gestion. Les FNB ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et il se peut que le rendement antérieur ne se répète pas. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. On peut s'en procurer un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à l'adresse powershares.ca. Un placement dans les FNB comporte des risques. Pour une description complète des risques se rapportant aux FNB, veuillez lire le prospectus. Des frais de courtage ordinaires s'appliquent lors de l'achat ou de la vente de FNB.

? Le 12 janvier 2017, les changements de noms et de symboles suivants ont été apportés : le PowerShares Senior Loan (CAD Hedged) Index ETF (BKL) a été renommé PowerShares Senior Loan Index ETF (BKL.F).

S&P® est une marque de commerce déposée de Standard & Poor's Financial Services LLC et a fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à S&P Dow Jones Indices LLC et d'une sous-licence d'utilisation à certaines fins accordée à Invesco Canada Ltée. LSTA® est une marque de commerce déposée de Loan Syndications and Trading Association que S&P Dow Jones Indices LLC et Invesco Canada Ltée utilisent aux termes d'une licence. L'indice S&P/LSTA U.S. Leverage Loan 100 (CAD Hedged) est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, qu'Invesco Canada Ltée utilise aux termes d'une licence. Le PowerShares Senior Loan Index ETF (CAD Hedged) d'Invesco Canada Ltée n'est pas commandité, avalisé, vendu ou promu par S&P Dow Jones Indices LLC, ni par ses sociétés affiliées, ni par LSTA et ni S&P Dow Jones Indices LLC, ni ses sociétés affiliées, ni LSTA ne font aucune déclaration quant à la pertinence d'investir dans un tel produit.

La plupart des FNB PowerShares cherchent à reproduire, avant déduction des frais, le rendement de l'indice applicable et ne sont pas gérés activement, ce qui signifie que le sous-conseiller ne tentera pas de prendre des positions défensives dans des marchés baissiers et le FNB continuera à fournir une exposition à chacun des titres de l'indice indépendamment de la situation financière d'un ou de plusieurs émetteurs de titres si l'indice se détériore. En revanche, si un FNB PowerShares est géré activement, le sous-conseiller peut alors, à son entière discrétion, ajuster l'actif de ce FNB PowerShares en fonction des objectifs et stratégies de placement du FNB.

PowerShares Canada et Invesco sont des dénominations sociales enregistrées d'Invesco Canada Ltée.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d'une licence. PowerShares® et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d'Invesco PowerShares Capital Management, LLC (Invesco PowerShares), utilisées aux termes d'une licence.

© Invesco Canada Ltée, 2017

