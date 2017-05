/R E P R I S E -- Avis aux médias - Lancement de la stratégie d'inclusion sociale Un 375e pour tous!/







MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - La responsable du développement social et communautaire ainsi que de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Monique Vallée, et le protecteur des personnes en situation d'itinérance, M. Serge Lareault, invitent les représentants des médias au lancement de la stratégie d'inclusion sociale Un 375e pour tous!, en présence des organismes partenaires communautaires et institutionnels du milieu de l'itinérance.

L'événement aura lieu :



Date : Jeudi 11 mai 2017



Heure : 14 h



Lieu : Accueil Bonneau

420, rue Saint-Paul Est

