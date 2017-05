La RSA du Canada fait un don de 50 000 $ pour venir en aide aux résidents du Québec et de partout au Canada touchés par les inondations







TORONTO, le 11 mai 2017 /CNW/ - La RSA du Canada fait un don de 50 000 $ à la Croix-Rouge canadienne afin de venir en aide aux opérations de secours suivant les inondations printanières au Québec et partout au Canada.

Le don sera divisé en deux : la somme de 25 000 $ sera remise exclusivement pour les efforts de la Croix-Rouge canadienne au Québec et l'autre montant de 25 000 $ servira à soutenir les opérations de secours de la Croix-Rouge canadienne dans les régions où elle détermine que cette aide est la plus urgente.

De plus, la RSA remettra la somme équivalente aux dons individuels de ses employés de partout au pays qui, à la suite des inondations dévastatrices, souhaitent offrir leur aide dans le cadre du programme de jumelage de dons de l'entreprise.

« Nous sommes touchés par les images qui nous parviennent, et nous compatissons avec les victimes de cette catastrophe, explique Martin Thompson, président-directeur général de la RSA. Nous avons des clients, des courtiers et des amis au Québec et dans d'autres régions du Canada qui ont été touchés par les inondations printanières. Même si la pluie a cessé pour l'instant, nous sommes conscients que le nettoyage prendra beaucoup de temps. Notre intention est d'offrir une aide immédiate grâce à ce don. »

Les clients de la RSA peuvent appeler au 1 800 319-9993 s'ils ont des questions. Les clients au Québec peuvent appeler au 1-800-873-2424. Les clients de Johnson peuvent appeler au 1-800-804-0087 s'ils ont des questions. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les demandes de règlement ici : https://www.rsagroup.ca/fr/sinistres. Suivez-nous sur Twitter (@RSACanada) pour obtenir toutes les mises à jour.

Liens connexes :

Pour faire un don afin de venir en aide aux sinistrés des inondations printanières :

À propos de la RSA

Forte d'un héritage de 300 ans, la RSA est un groupe d'assurance multinational inscrit en bourse. Axée sur l'assurance générale, la RSA fait principalement affaire au Royaume-Uni, en Irlande, en Scandinavie et au Canada et a des capacités de souscription d'assurance partout dans le monde. Les activités principales de la RSA regroupent environ 13 500 employés et le total des primes souscrites nettes s'élève à 6,3 milliards de livres sterling en 2016.

À propos de la RSA du Canada

Faisant partie d'un groupe d'entreprises dirigé par RSA Insurance Group plc, le groupe de sociétés de la RSA du Canada se compose des sociétés suivantes : Roins Financial Services Limited; Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances; Compagnie d'Assurance du Québec; Johnson Inc.; Unifund, Compagnie d'assurance, Western Assurance Company; Ascentus Insurance Ltd.; Canadian Northern Shield Insurance Company et RSA Travel Insurance Inc./Assurance voyage RSA Inc. (collectivement « la RSA du Canada »). La RSA du Canada emploie plus de 3 000 personnes au Canada et est l'une des plus anciennes sociétés d'assurances au pays, son existence remontant à 1833.

© Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances, 2017. Tous droits réservés. RSA, RSA & Design et les mots et les logos associés sont des marques de commerce et la propriété de RSA Insurance Group plc et utilisées sous licence par la Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances. RSA est un nom commercial de la Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances.

