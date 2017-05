ATSA, Quand l'Art passe à l'Action convie les médias et le grand public à l'ouverture de Cuisine ta ville vendredi 12 mai 2017 à 17h sur l'Esplanade de la Place des Arts, Montréal







MONTRÉAL, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal, ATSA, Quand l'art passe à l'Action, convie la population et les représentant.e.s des médias à prendre part à l'ouverture de CUISINE TA VILLE, un grand événement gratuit pour créer plus de liens entre les personnes réfugiées d'hier à aujourd'hui et celles qui les accueillent.

17h 00 | Déroulement des prises de parole officielle

Annie Roy , cofondatrice de ATSA, Quand l'Art passe à l'Action

, cofondatrice de ATSA, Quand l'Art passe à l'Action Kanahsohon Kevin Deer, de la nation Mohawk de Kahnawá:ke et sa chanson sacrée The Thankgiving Adress

Denis Coderre , Maire de Montréal

, Maire de Montréal Stephan Reichhold , Directeur général de la Table de Concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)

, Directeur général de la Table de Concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) Anne Sainte-Marie , Responsable des communications, Amnistie internationale Canada francophone

, Responsable des communications, Amnistie internationale francophone Performance poétique

Seront également présents :

Amir Khadir , Député provincial de Mercier (qui cuisinera une soupe à 18h dans l'abri # 9)

, Député provincial de (qui cuisinera une soupe à 18h dans l'abri # 9) Connie Placido , directrice de cabinet adjointe de Jacques Chagnon , Député provincial de Westmount

, directrice de cabinet adjointe de , Député provincial de Hélène Laverdière, Député fédérale de Laurier Sainte-Marie

Manon Gauthier , Membre du Comité exécutif de la Ville de Montréal, Responsable de la culture, du patrimoine, du design, de l'Espace pour la vie et du statut de la femme

17h 30 | Débuts des activités sous les 10 abris installés sur l'Esplanade de la Place des Arts

Vendredi 12 mai, de 17h à 23h, samedi 13 mai et dimanche 14 mai, de 11h à 23h (Montréal). Entrée libre.

Sous une enfilade d'abris tempo qui rappellent des camps des Nations Unies pour les réfugiés, 40 « partys de cuisine », 25 témoignages et conférences, 9 expositions et installations, 3 ateliers, 18 projections de films et une programmation artistique en arts vivants (11 spectacles en danse, théâtre, musique), provoqueront des rencontres dans un esprit de rapprochement mutuel.

Horaire des activités : http://www.atsa.qc.ca/cuisine-ta-ville-horaire

www.atsa.qc.ca | https://www.facebook.com/atsa97/ | @ATSAmontreal | #CuisineTaVille

Le projet Cuisine ta ville a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada.

Merci à tous nos partenaires : http://atsa.qc.ca/cuisine-ta-ville-partenaires

Photos et plus pour usage éditorial : http://atsa.qc.ca/service-de-presse-2017

SOURCE ATSA

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 07:00 et diffusé par :