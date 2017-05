/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant les bibliothèques Gabrielle-Roy et Étienne-Parent/







QUÉBEC, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il procédera à une annonce concernant les bibliothèques Gabrielle-Roy et Étienne-Parent, en compagnie du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. François Blais, du député de Montmorency, M. Raymond Bernier, du maire de Québec, M. Régis Labeaume, et de la vice-présidente du comité exécutif responsable de la culture, du patrimoine et de l'aménagement du territoire de la Ville de Québec, Mme Julie Lemieux.

Date : Le 11 mai 2017



Heure : 14 h



Lieu : Bibliothèque Gabrielle-Roy

350, rue Saint-Joseph Est

Québec (Québec) G1K 3B2

