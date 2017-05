Randstad Sourceright reconnu comme le chef de file des fournisseurs de services gérés par la firme Everest Group







TORONTO, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Pour la troisième année consécutive, la firme indépendante de recherche en gestion, Everest Group , a classé le fournisseur mondial de gestion des talents Randstad Sourceright à la tête de l'industrie pour la prestation de services gérés aux clients. Dans son rapport de 2016 sur les fournisseurs de services gérés (MSP), Everest Group a reconnu Randstad Sourceright comme étant le meilleur MSP quant à sa capacité de prestation et l'a placé parmi les 25 % meilleurs MSP globalement.

«?Au moment où la main-d'oeuvre occasionnelle représente une proportion grandissante des effectifs indépendants dans le monde, Randstad Sourceright est fier d'être une fois de plus reconnu par Everest Group pour ses services gérés, affirme Rebecca Henderson, chef de la direction chez Randstad Sourceright. En tant que leaders du marché année après année, nous continuerons à nous améliorer et à investir dans l'utilisation des toutes dernières technologies et dans nos pratiques commerciales, ce qui contribue à la croissance d'entreprises partout dans le monde.?»

PEAK Matrixtm d'Everest Group, qui se définit par performance (Performance en anglais), expérience (Experience), habileté (Ability) et connaissance (Knowledge), est l'outil d'analyse des capacités des fournisseurs de services auxquels les gens font le plus confiance. Chaque année, cette analyse factuelle examine plus de cinquante segments de marchés différents. Pour obtenir les classements de 2016, PEAK Matrix a évalué 19 fournisseurs de services qui gèrent, en totalité ou en partie, les activités de recrutement d'effectifs temporaires ou occasionnels d'une entreprise sur une base régulière.

Selon Arkadev Basak, directeur des pratiques de recherche sur les MSP chez Everest Group, «?Randstad Sourceright demeure à l'avant-garde des services offerts aux entreprises pour optimiser la valeur des travailleurs temporaires grâce à une approche globale de la gestion des talents. Nous sommes fiers de reconnaître l'organisation encore une fois comme un chef de file du secteur des MSP.?»

Parmi les forces majeures de Randstad Sourceright identifiées par le Everest Group, mentionnons son approche axée sur le partenariat, son expertise dans les processus et sa grande connaissance de l'industrie. Son classement s'inscrit à la suite d'une série de récompenses sectorielles qui reconnaissent les capacités, l'envergure et les solutions novatrices en matière de gestion des talents de Randstad Sourceright.

«?Randstad Sourceright aide les entreprises à optimiser de manière stratégique le recrutement d'un grand nombre d'employés occasionnels qualifiés afin de réduire les coûts de recrutement, d'améliorer l'efficacité, d'augmenter la qualité des talents et de renforcer l'agilité de l'entreprise, souligne madame Henderson. Grâce à une empreinte vraiment mondiale, Randstad Sourceright a démontré son habileté à offrir une combinaison efficace de processus, de technologie et de savoir-faire aux entreprises ayant besoin de gestion des talents de classe mondiale.?»

Pour plus d'information, consultez le rapport complet d'Everest Group (en anglais) : «?Managed Service Provider - Service Provider Landscape with PEAK Matrixtm Assessment 2016.?»

Pour en savoir plus sur les solutions de MSP de Randstad Sourceright, cliquez ici.

À propos de Randstad Sourceright

Randstad Sourceright est un chef de file mondial des solutions de gestion des talents, dirigeant les stratégies d'acquisition de talents et de gestion du capital humain de certains employeurs ayant le plus de succès au monde. Nous aidons ces entreprises à découvrir et à développer l'avantage de l'intelligence humaine en quantifiant l'incidence réelle de leurs stratégies de gestion des talents.

Au sein de Randstad Holding, fournisseur mondial de services RH d'une valeur de 24,5 milliards $, les experts et les visionnaires de Randstad Sourceright partout dans le monde bâtissent et font évoluer continuellement nos solutions, que ce soit pour l'externalisation des processus de recrutement (RPO), les programmes de fournisseurs de services gérés (MSP) ou les solutions intégrées de gestion des talents. Pour plus d'information, visitez : www.randstadsourceright.com

