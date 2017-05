ZEISS : une croissance significative des recettes et des gains







OBERKOCHEN, Allemagne, May 11, 2017 /PRNewswire/ --

Les six premiers mois de l'exercice 2016-2017 (clos le 31 mars) se sont conclus de façon heureuse pour le Groupe ZEISS qui a vu ses recettes augmenter de 10 pour cent pour passer à 2,550 milliards d'euros (1[er] semestre de 2015-2016 : 2,322 milliards d'euros). À 384 millions d'euros, le bénéfice avant intérêts et impôt (BAII) a été significativement plus élevé que pour l'année précédente (280 millions d'euros). La marge du BAII a augmenté pour passer à 15 pour cent.

ZEISS génère environ 90 pour cent de son chiffre d'affaires hors d'Allemagne. Cette tendance positive des opérations commerciales est due en particulier à la dynamique des économies se développant dans la région Asie-Pacifique.

« ZEISS profite une fois de plus de son portefeuille solide et tourné vers l'avenir et a enregistré une croissance dans tous les secteurs par rapport à la même période l'an dernier », explique Prof. Dr Michael Kaschke, président-directeur général de Carl Zeiss AG. « Notre croissance confirme notre aspiration à être un leader technologique en optique et optoélectronique.

ZEISS a augmenté ses investissements en recherche et développement d'environ 20 pour cent : ceux-ci se sont élevés à 247 millions d'euros au cours de la première moitié de l'exercice 2016-2017 (1[er] semestre de 2015-2016 : 207 millions d'euros).

Les prévisions de croissance mondiale se sont légèrement améliorées. « En l'état actuel des choses, nous sommes en mesure de poursuivre notre trajectoire de croissance dans la seconde moitié de l'année », prédit Kaschke.

Davantage d'informations sur : http://www.zeiss.com/pressconference.

À propos de ZEISS

Le Groupe ZEISS met au point, produit et distribue des technologies destinées aux appareils de mesure, des microscopes, des technologies médicales, des lentilles optiques, des objectifs pour appareils photo et caméras, des jumelles et du matériel pour la fabrication de semi-conducteurs. Grâce à ses solutions, l'entreprise fait constamment avancer le monde de l'optique et elle contribue à façonner le progrès technologique. ZEISS se répartit en quatre secteurs : technologie pour la recherche et la qualité, technologie médicale, produits pour soins de la vision et optique grand public, technologie de fabrication de semi-conducteurs. Le Groupe ZEISS est présent dans plus de 40 pays. Il possède dans le monde plus de 50 points de vente et service après-vente, plus de 30 sites de production et quelque 25 centres de recherche et développement. Fondée en 1846 à Iéna, la société a son siège à Oberkochen en Allemagne.

Contact pour la presse :

Jörg Nitschke

Porte-parole pour la presse

Groupe ZEISS

téléphone : +49-(0)-7364-20-3242

courriel : joerg.nitschke@zeiss.com



