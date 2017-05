/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Québec invite les médias à un point de presse sur les inondations en cours/







QUÉBEC, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux et le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. David Heurtel, invitent les médias à un point de presse au cours duquel sera dressé l'état de situation des inondations en cours. Pour l'occasion, ils seront accompagnés de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, ainsi que de représentants des Forces armées canadiennes, de la Sûreté du Québec et de l'Organisation de la Sécurité civile du Québec.

DATE : Le jeudi 11 mai 2017



HEURE : 7 h 45



LIEU : 4000, rue Louis-Pinard

Trois-Rivières

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 07:00 et diffusé par :