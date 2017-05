Groupe Filgo-Sonic fait l'acquisition de Bell-Gaz ltée et de la Compagnie du chemin de fer Lanaudière inc.







SAINTE-MARIE, QC, le 11 mai 2017 /CNW Telbec/ - Groupe Filgo-Sonic, chef de file dans la distribution d'énergies au Québec, se porte acquéreur des actifs de l'entreprise familiale Bell-Gaz ltée, un des leaders dans la vente et la livraison de propane au Québec, ainsi que de la Compagnie du chemin de fer Lanaudière inc. Cette acquisition, conclue depuis le vendredi 5 mai, a lieu tout en poursuivant les opérations de Bell-Gaz ltée avec la famille Belleville. Avec cette transaction, Groupe Filgo-Sonic souhaite notamment se rapprocher de ses clients de la région de Lanaudière et accroître la valeur de ses services, tout en bénéficiant de l'expertise des équipes de Bell-Gaz ltée.

«?Nous sommes fiers d'accueillir, au sein de Groupe Filgo-Sonic, les équipes de Bell-Gaz ltée et de la Compagnie du chemin de fer Lanaudière inc., avec lesquelles nous partageons des valeurs communes : nous sommes deux entreprises familiales québécoises ayant à coeur d'offrir les meilleurs services à nos clients, souligne Michel Lehoux, président-directeur général de Groupe Filgo-Sonic. Cette acquisition s'inscrit dans la volonté du Groupe Filgo-Sonic de devenir le plus important distributeur d'énergies dans l'est du Canada et d'être reconnue à ce titre comme étant la référence en matière d'expérience client.?»

«?L'union de nos forces avec le Groupe Filgo-Sonic sera bénéfique pour nos clients, explique pour sa part Robert Belleville, fils du fondateur de Bell-Gaz ltée. Cette nouvelle étape dans la vie de notre entreprise permettra d'opérer sur un plus grand territoire et de combler l'ensemble des besoins en énergies de nos clients, avec l'ajout des carburants et des lubrifiants à notre offre.?»

Bell-Gaz ltée et la Compagnie du chemin de fer Lanaudière inc. poursuivront leurs opérations de la même façon et les points de contact demeureront les mêmes. Dans le futur, Groupe Filgo-Sonic entrevoit même des embauches chez Bell-Gaz ltée afin de diversifier ses activités.

Fondée en 1963 par Hervé Belleville à Saint-Félix-de-Valois, dans la région de Lanaudière, Bell-Gaz ltée emploie une quarantaine de personnes et possède quatre succursales avec bureaux, entrepôts et postes de réserves. L'entreprise dessert en produit propane en gros et au détail plus de 18?000 clients ainsi que différents distributeurs indépendants un peu partout au Québec. Bell-Gaz ltée est reconnue pour la qualité de ses équipes et son approche personnalisée. Groupe Filgo-Sonic a également acquis la Compagnie du chemin de fer Lanaudière inc. (CFL), qui avait été créée par Bell-Gaz ltée en 1992. La CFL effectue le transport, l'entreposage du propane, en plus de proposer plusieurs sites de déchargement. Parcourant la région de Lanaudière sur une distance de 17 kilomètres entre Joliette et Saint-Félix-de-Valois, le réseau de CFL inclut des sites de transbordement. Les perspectives de développement découlant de l'acquisition d'infrastructures ferroviaires permettent au regroupement d'être des plus compétitif sur le marché et d'assurer l'approvisionnement en propane en toute circonstance.

À propos de Groupe Filgo-Sonic

Née de la fusion d'Énergies Sonic de La Coop fédérée et du Groupe Filgo à l'automne 2016, Groupe Filgo-Sonic est une société québécoise et un chef de file dans la distribution et l'offre au détail d'essences, diesels, mazout, propane, lubrifiants et biomasse. Groupe Filgo-Sonic se distingue également dans le secteur des énergies nouvelles, notamment avec son partenariat important avec le gouvernement du Québec pour le développement de stations multicarburants. Fière de son empreinte régionale, Groupe Filgo-Sonic opère un réseau de 301 stations-service, 25 centres d'approvisionnement libre-service et 24 centres d'affaires, répartis partout au Québec. L'entreprise emploie près de 1?000 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 1,6 milliard de dollars.

Pour en savoir plus : filgo-sonic.com

SOURCE La Coop fédérée

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 07:00 et diffusé par :