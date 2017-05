Inforoute choisit TELUS Santé pour PrescripTIon(MC)







TORONTO, le 11 mai 2017 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada (Inforoute) a l'immense plaisir d'annoncer que TELUS Santé a été retenue comme fournisseur technique de PrescripTIonMC, le service d'ordonnances électroniques du Canada.

« TELUS Santé a proposé une approche innovatrice qui, conjuguée à ses capacités avancées et à son aptitude à concrétiser notre vision, en fait un partenaire idéal pour PrescripTIonMC », explique Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute Santé du Canada.

« En tant que fournisseur de longue date de technologies vouées à l'amélioration de la santé des Canadiens, TELUS Santé est fière de faire équipe avec Inforoute pour la mise au point et l'exploitation de PrescripTIonMC. Ce service d'ordonnances électroniques sera conçu à partir de notre plateforme d'échange d'information sur la santé, qui est ouverte, interopérable et indépendante du fournisseur et qui sert déjà à accroître la collaboration et l'efficience dans l'écosystème des soins primaires, explique Paul Lepage, président de TELUS Santé. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration en vue d'offrir PrescripTIonMC aux patients le plus tôt possible et, ainsi, de favoriser de meilleurs résultats de santé. »

L'équipe de direction aguerrie d'Inforoute, de concert avec TELUS Santé, entend servir les intérêts des Canadiens, des prescripteurs, des pharmaciens et des pharmacies par la mise en place d'une solution qui permettra au patient d'opter pour la pharmacie de son choix, qui préservera la confidentialité des données des patients, qui veillera au respect des normes concernant la sécurité et la protection des renseignements personnels et, enfin, qui optimisera les investissements actuels dans les systèmes provinciaux d'information sur les médicaments.

« PrescripTIonMC aidera grandement les décideurs et les professionnels de la santé à lutter contre l'utilisation inappropriée des opioïdes, poursuit Michael Green. Grâce à l'utilisation d'un système unique d'ordonnances électroniques à l'échelle nationale, nous pourrons réduire les cas de fraude et d'abus attribuables aux ordonnances manuscrites, regrouper au même endroit les renseignements médicaux des patients et assurer l'intégrité des données destinées au contrôle et à la surveillance des opioïdes. »

L'équipe de PrescripTIonMC se prépare à faire l'essai de la solution dans certaines collectivités de l'Alberta et de l'Ontario dès la mi-2017, en vue d'un déploiement complet dans tout le pays à compter du milieu de 2018. Pour plus d'information sur PrescripTIonMC, veuillez visiter la page https://www.infoway-inforoute.ca/PrescripTIon. Pour de plus amples renseignements sur TELUS Santé, veuillez consulter le site www.telussante.co.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle aide à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral.

