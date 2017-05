La Société Canadian Tire annonce des résultats solides au premier trimestre







Résultats du premier trimestre :

Bénéfice par action (« BPA ») dilué de 1,24 $, en hausse de 37,8 pour cent

Croissance des créances moyennes brutes des Services Financiers de 5,8 pour cent

Produits du secteur Détail en hausse de 8,5 pour cent, ou de 6,8 pour cent en excluant la Division pétrolière

Ventes dans les magasins semblables :

En hausse de 0,5 pour cent chez Canadian Tire



En hausse de 5,4 pour cent chez Mark's



En baisse de 2,7 pour cent chez FGL Sports (baisse de 4,3 pour cent chez Sport Chek)

TORONTO, le 11 mai 2017 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC; TSX : CTC.A) a publié aujourd'hui les résultats de son premier trimestre clos le 1er avril 2017.

« Nous avons connu un solide rendement du bénéfice aussi bien pour nos Services Financiers que notre secteur Détail, et, plus particulièrement, les magasins Canadian Tire ont enregistré une forte croissance des produits. L'organisation mise sur les initiatives appropriées en 2017 et nous sommes sur une bonne lancée pour nos principales saisons des ventes », a déclaré Stephen Wetmore, président et chef de la direction de la Société Canadian Tire.

APERÇU DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS

Les ventes au détail consolidées ont augmenté de 95,0 millions de dollars, ou 3,8 pour cent, au premier trimestre. En excluant la Division pétrolière, les ventes au détail consolidées ont augmenté de 1,4 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Les produits consolidés ont augmenté de 194,1 millions de dollars, ou 7,6 pour cent, ce qui comprend une hausse des produits de la Division pétrolière de 62,4 millions découlant de la hausse des prix de l'essence par litre. En excluant la Division pétrolière, nos produits consolidés ont augmenté de 131,7 millions de dollars, ou 6,0 pour cent, au cours du trimestre.

Le BPA dilué s'est établi à 1,24 $ pour le trimestre, une hausse de 0,34 $ par action, ou 37,8 pour cent, par rapport au premier trimestre de 2016.

APERÇU DU SECTEUR DÉTAIL

Les produits du secteur Détail ont augmenté de 8,5 pour cent au premier trimestre par rapport à l'exercice précédent. En excluant la Division pétrolière, les produits du secteur Détail ont augmenté de 6,8 pour cent au premier trimestre.

En excluant la Division pétrolière, le taux de la marge du secteur Détail est demeuré relativement stable par rapport à l'exercice précédent, en baisse de sept points de base.

Le bénéfice avant impôt a augmenté de 23,8 millions de dollars, ou 115,3 pour cent, par rapport au premier trimestre de 2016.

Les ventes au détail de Canadian Tire ont augmenté de 2,0 pour cent et les ventes dans les magasins semblables, de 0,5 pour cent par rapport l'exercice précédent.

Les ventes au détail de FGL Sports ont diminué de 1,4 pour cent et les ventes dans les magasins semblables, de 2,7 pour cent au premier trimestre de 2017. Les ventes dans les magasins semblables de Sport Chek ont diminué de 4,3 pour cent.

Mark's a connu une hausse des ventes au détail de 5,7 pour cent et des ventes dans les magasins semblables de 5,4 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

APERÇU DE CT REIT

Comme il a été annoncé dans le communiqué de CT REIT pour le premier trimestre de 2017 publié le 9 mai 2017, CT REIT a effectué quatre investissements au cours du trimestre, pour un coût total estimatif de 42 millions de dollars.

APERÇU DES SERVICES FINANCIERS

Le bénéfice avant impôt a augmenté de 4,3 pour cent au premier trimestre pour s'établir à 97,6 millions de dollars.

Au premier trimestre de 2017, les créances moyennes brutes ont connu une hausse de 5,8 pour cent par rapport à l'exercice précédent.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation se sont chiffrées à 68,1 millions de dollars au premier trimestre, une baisse comparativement à 86,5 millions au premier trimestre de 2016.

Comme il a été annoncé précédemment, la Société s'attend à ce que ses dépenses d'investissement liées à l'exploitation annuelles sur trois ans se situent entre 450 millions de dollars et 500 millions.

DIVIDENDE TRIMESTRIEL

La Société a déclaré des dividendes payables aux détenteurs d'actions de catégorie A sans droit de vote et d'actions ordinaires au taux de 0,65 $ par action, payables le 1er septembre 2017 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 31 juillet 2017. Le dividende est considéré comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt.

RACHAT D'ACTIONS

Par ailleurs, le 10 novembre 2016, la Société a annoncé son intention de racheter des actions de catégorie A sans droit de vote pour un montant de 550,0 millions de dollars en plus du nombre d'actions requis à des fins d'antidilution, d'ici la fin de 2017. Au 1er avril 2017, la Société avait racheté des actions pour un montant de 137,5 millions de dollars, de sorte qu'il reste des actions pour un montant de 412,5 millions dont le rachat est prévu d'ici la fin de l'exercice 2017.

MISE À JOUR SUR L'OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS

Le 23 février 2017, la Bourse de Toronto a accepté l'avis d'intention de la Société en vue d'effectuer une offre publique de rachat dans le cours normal des activités pour racheter un nombre maximal de 6,0 millions d'actions de catégorie A sans droit de vote entre le 2 mars 2017 et le 1er mars 2018.

Pour visionner le rapport complet en format PDF des résultats financiers trimestriels de la Société Canadian Tire, veuillez visiter : http://files.newswire.ca/116/CTCQ12017FR.pdf

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des informations de nature prospective qui sont fondées sur les attentes actuelles de la direction quant à diverses questions, comme les résultats financiers et d'exploitation futurs de la Société. Les déclarations prospectives sont fournies afin de présenter de l'information sur les attentes et les projets actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et aux autres lecteurs de mieux comprendre notre situation financière, nos résultats d'exploitation et notre contexte opérationnel anticipés. Les lecteurs sont prévenus que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

Certaines déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, qui figurent dans le présent communiqué peuvent constituer des informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations ayant trait aux attentes de la Société relativement aux dépenses d'investissement liées à l'exploitation, à la rubrique « Dépenses d'investissement », et l'intention de la Société à l'égard du nombre d'actions de catégorie A sans droit de vote qui seront rachetées en plus du nombre d'actions requis à des fins d'antidilution d'ici la fin de 2017, à la rubrique « Rachat d'actions ».

Par leur nature même, les informations prospectives nous obligent à poser des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes intrinsèques, ce qui pourrait faire en sorte que les hypothèses, les analyses, les estimations, les avis et les opinions de la Société soient incorrects et que les attentes et les plans de la Société ne se réalisent pas. Bien que la Société estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué reposent sur des renseignements, des hypothèses et des avis qui sont actuels, raisonnables et complets, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des plans de la direction qui y sont exprimés pour diverses raisons.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques, les incertitudes et les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement des attentes actuelles, veuillez vous reporter à la section 2.10, « Facteurs de risques », de la notice annuelle de la Société pour l'exercice 2016 et aux sections 7.2.4, « Risques d'entreprise du secteur Détail », 7.3.2, « Risques d'entreprise du secteur CT REIT », 7.4.3, « Risques d'entreprise du secteur Services Financiers », et 12, « Gestion des risques d'entreprise », du rapport de gestion de la Société pour l'exercice 2016, ainsi qu'à toutes leurs sous-sections, de même qu'aux documents publics déposés par la Société, disponibles sur les sites suivants : www.sedar.com et www.corp.canadiantire.ca.

Les déclarations et les informations prospectives contenues aux présentes sont fondées sur certains facteurs et hypothèses en date des présentes et ne tiennent pas compte de l'incidence des transactions, des éléments non récurrents ni des autres éléments inhabituels annoncés ou survenus après la date de présentation de ces déclarations sur les activités de la Société. La Société ne s'engage pas à mettre à jour quelque information prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être formulée en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Canadian Tire tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'information comprise dans le présent communiqué et de questions afférentes à 15 h (HE), le 11 mai 2017. La conférence téléphonique sera diffusée sur le Web en direct et dans son intégralité à l'intention de tous les investisseurs intéressés et des médias, à l'adresse http://corp.canadiantire.ca/fr/investors, et sera archivée durant 12 mois à la même adresse.

À propos de la Société Canadian Tire

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est une famille d'entreprises qui comprend un secteur du détail, une division des Services Financiers et la fiducie de placement CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie au Canada grâce à ses catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers. PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur de détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller, et FGL Sports (Sport Chek, Hockey Experts, Sports Experts, National Sports, Intersport, Pro Hockey Life et Atmosphere), qui offre les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Les quelque 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont soutenus par la division des Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de la Société dans l'ensemble du pays, ainsi que par les marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

