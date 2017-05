/R E P R I S E -- Avis aux médias - La région de la capitale nationale met à l'honneur les oiseaux migrateurs grâce à l'art public/







Les médias locaux sont invités à venir découvrir l'exposition temporaire d'art public Aux oiseaux.

GATINEAU, QC, le 10 mai 2017 /CNW/ - Les médias locaux sont invités à venir découvrir la nouvelle exposition temporaire d'art public Aux oiseaux, qui fait partie du programme Art dans la capitale. L'exposition est une collaboration entre Patrimoine canadien et le Service canadien de la faune d'Environnement et Changement climatique Canada, et le thème s'inscrit dans le cadre du 100e anniversaire de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs.

Un représentant d'Environnement et Changement climatique Canada sera aussi sur place pour parler d'un atelier d'art qui sera offert gratuitement le 13 mai dans le cadre de la Journée internationale des oiseaux migrateurs.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

DATE :

Jeudi 11 mai 2017

HEURE :

10 h 30

LIEU :

Sur la rue Laurier, entre les rues Victoria et Hôtel-de-Ville

Gatineau (Québec)

