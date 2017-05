La nouvelle collaboration de RBC avec OneEleven offre des ressources de gestion et de croissance aux meilleures entreprises de technologie en démarrage du Canada







Cette collaboration aidera les jeunes entreprises de technologie à surmonter leurs plus grands obstacles : la commercialisation et la croissance

TORONTO, le 11 mai 2017 /CNW/ - Alors que les technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine et les mégadonnées transforment l'économie mondiale, les innovateurs et les entreprises de technologie en démarrage du Canada joueront un rôle de plus en plus important dans la prospérité économique du Canada. Un facteur clé de leur réussite sera l'efficacité avec laquelle ils commercialisent leurs idées et les transposent à plus grande échelle en fonction de la croissance. RBC est donc fière d'annoncer un investissement et une collaboration pluriannuels avec OneEleven, un espace d'innovation visant à aider les entreprises de technologie en démarrage à forte croissance à commercialiser leurs idées et à élargir leur exploitation.

Cette nouvelle collaboration permettra à OneEleven d'appuyer plus efficacement les meilleures entreprises en démarrage du pays. Grâce à l'investissement de RBC, OneEleven pourra rendre son environnement, ses services et ses réseaux plus accessibles. La collaboration comporte d'autres éléments, comme des événements et des programmes conjoints, des services de soutien aux entreprises en démarrage, du réseautage et des occasions d'investissement.

« Le soutien des innovateurs canadiens est essentiel à la prospérité à long terme du pays ; c'est pourquoi nous sommes fiers de collaborer avec OneEleven et d'appuyer les entreprises de technologie canadiennes qui affichent une forte croissance, déclare Greg Grice, vice-président directeur, Services financiers à l'entreprise, RBC. Nous savons que les entreprises de technologie ont des besoins particuliers, et que l'un de leurs principaux défis consiste à adapter leurs idées à la taille du marché. Par cette collaboration avec OneEleven, nous sommes heureux de pouvoir appuyer ces entrepreneurs et contribuer à positionner le Canada comme chef de file mondial en matière de technologie et d'innovation. »

L'ouverture de ce nouvel espace d'innovation de 23 225 mètres carrés au 325 Front Street West, à Toronto, a presque quadruplé la capacité de OneEleven. À partir de ce site, des entreprises de technologie en démarrage prometteuses, des penseurs influents et des sociétés appuyant le démarrage d'entreprises innovatrices au Canada reçoivent du soutien pour l'expansion des affaires, l'obtention de financement supplémentaire, ainsi que le recrutement et la conservation des talents.

« Cette collaboration entre RBC et OneEleven contribuera directement à la position de chef de file qu'occupera le Canada dans l'écosystème d'innovation mondial, affirme Bilal Khan, premier directeur général de OneEleven. Avec le soutien de ses alliés, OneEleven offre à des personnes talentueuses les ressources et les contacts nécessaires pour favoriser la croissance des entreprises de technologie florissantes et avoir un réel impact. »

RBC appuie depuis longtemps le secteur des technologies du Canada. Depuis plus de 30 ans, RBC offre des conseils sur mesure pour aider les innovateurs à démarrer, à gérer et à faire prospérer leur entreprise.

« Nous sommes ravis de voir RBC appuyer des intervenants comme OneEleven qui soutiennent les entreprises en démarrage, dit Albert Lai, cofondateur et chef de la direction de l'entreprise Big Viking Games, qui a profité du soutien de OneEleven. Le financement par emprunt que nous avons récemment obtenu auprès de RBC n'est qu'un exemple de l'appui qu'une grande banque peut offrir aux entreprises de technologie à forte croissance. RBC compte sans aucun doute parmi les chefs de file sur le plan de l'innovation des entreprises. »

L'innovation à RBC

L'innovation est au coeur de la stratégie de RBC. Nous bâtissons une banque relationnelle à l'ère numérique qui reflète les attentes et les préférences de nos clients. Nous transformons notre façon de travailler, notamment en collaborant avec des partenaires du secteur des technologies, afin d'offrir une Expérience client exceptionnelle, commode et sécurisée. Nous investissons aussi plus globalement dans le secteur numérique au Canada pour favoriser la prospérité et la réussite économique du pays. En voici quelques exemples récents :

En mars 2017, nous avons été la première banque canadienne à lancer le Virement Interac par commande vocale Siri.

par commande vocale Siri. En mars 2017 également, nous avons lancé Mon conseiller, plateforme de conseils en ligne qui relie les clients à un conseiller par vidéo en direct et leur permet d'interagir en temps réel sur un « tableau de bord » dynamique montrant les objectifs d'épargne et de placement du client.

En septembre 2016, nous avons adhéré au Global Payments Steering Group, le premier groupe interbancaire de paiements mondiaux utilisant la technologie de registre des transactions.

Nous sommes à l'avant-garde de l'intelligence artificielle au Canada :

Nous avons mis sur pied le centre Recherche en apprentissage machine RBC, qui comprend des laboratoires à l'Université de Toronto et l'Université de l' Alberta , afin de repousser les limites de la science dans le domaine de l'apprentissage machine.

et l'Université de l' , afin de repousser les limites de la science dans le domaine de l'apprentissage machine.

Nous investissons dans des initiatives comme NextAI et le Vector Institute pour que le Canada demeure un chef de file de ces nouvelles technologies.

demeure un chef de file de ces nouvelles technologies. Nous collaborons avec les grandes universités afin de nous associer aux esprits les plus talentueux, les plus brillants et les plus audacieux qui soient. Ces collaborations comprennent un projet de 3 millions de dollars avec l'Université de Toronto qui aidera les entrepreneurs étudiants et diplômés à développer des idées commerciales.

RBC

La Banque Royale du Canada est, selon la capitalisation boursière, la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques au monde. Elle est l'une des principales sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord et offre, à l'échelle mondiale, des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services de gestion de patrimoine, des services d'assurance, des services aux investisseurs ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Elle compte plus de 80 000 employés à temps plein et à temps partiel au service de plus de 16 millions de particuliers, d'entreprises, de clients du secteur public et de clients institutionnels au Canada, aux États-Unis et dans 35 autres pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez au www.rbc.com.

RBC contribue à la prospérité des collectivités en appuyant une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans les collectivités et le travail bénévole de ses employés. Pour en savoir plus, allez au http://www.rbc.com/collectivites-durabilite.

OneEleven

OneEleven est un espace d'innovation et de croissance visant à appuyer les entreprises en démarrage canadiennes les plus prometteuses, qui se démarquent par une forte croissance, pour la commercialisation de leur technologie et l'expansion de leur exploitation. Sa mission consiste à permettre aux meilleures entreprises en démarrage du Canada de se concentrer sur la création de valeur et la croissance des affaires. OneEleven a pour vision d'appuyer la réussite mondiale de la nouvelle génération d'entreprises de technologie canadiennes. Pour en savoir plus sur OneEleven, allez à oneeleven.com.

