21 années de service communautaire : Novartis participe à la Journée d'entraide communautaire annuelle au Canada







Une initiative mondiale de Novartis célèbre la fondation de l'entreprise en 1996 en appuyant des communautés locales partout dans le monde.

DORVAL, QC, le 11 mai 2017 /CNW/ - Dans la cadre de la 21e Journée d'entraide communautaire de l'entreprise, plus de 300 associés de Novartis à l'échelle du Canada se joindront à leurs collègues provenant des quatre coins du monde pour donner généreusement de leur temps à une panoplie de causes sociales dans leurs quartiers respectifs.

Cet évènement est tenu depuis la fondation de l'entreprise en 1996 et est organisé chaque année pour marquer cet anniversaire. Cette année, plus de 24 500 associés situés dans 52 pays participeront à une vaste gamme d'activités. Au Canada, les associés de la franchise Pharma et de la division Oncologie à Dorval, ainsi que leurs collègues de Sandoz Canada à Boucherville et d'Alcon Canada à Mississauga, en Ontario, participeront à cet évènement annuel.

« La Journée d'entraide communautaire est une journée importante pour chacun d'entre nous chez Novartis. Cet évènement nous permet d'aider de nombreux organismes communautaires essentiels et de soutenir les causes qui représentent des éléments importants de notre tissu social, a déclaré Janice Murray, présidente, Novartis Pharma Canada inc. Nous encourageons tous nos associés à faire du bénévolat et nous sommes très heureux de savoir que certains d'entre eux se surpassent en participant à de nombreuses activités bénévoles auprès de leurs communautés respectives tout au long de l'année. »

Ce sentiment est soutenu par Kathleen Greenfield, coordonnatrice des relations communautaires au Centre d'action bénévole Ouest-de-l'Île qui aide Novartis à organiser cette journée pour les associés situés à Dorval, par le biais du programme de bénévolat corporatif. « Nous savons que les employés de Novartis retournent souvent d'eux-mêmes ou par l'entremise de nos programmes de recrutement de bénévoles adultes ou étudiants, faire du bénévolat auprès des groupes qu'ils apprennent à connaître dans le cadre de la Journée d'entraide communautaire et qu'ils encouragent leurs amis et même leurs enfants à en faire autant, a-t-elle déclaré. Je me réjouis de voir combien de personnes tirent profit de cette journée de différentes façons tout au long de l'année. Les groupes sont toujours désireux d'accueillir les équipes de Novartis et ils en sont grandement reconnaissants. »

Cette année, environ 120 associés situés à Dorval donneront de leur temps à neuf groupes communautaires, allant de Hudson au centre-ville de Montréal, dans le cadre de la Journée d'entraide communautaire. Ils aideront à emballer des aliments dans une banque alimentaire, à nettoyer des édifices ou des fenêtres, à faire du jardinage, à peindre, ainsi qu'à préparer et à servir des repas. Ils recueilleront aussi des cartouches d'encre pour imprimante et des téléphones en vue de financer les chiens-guides de la Fondation MIRA, l'achat d'articles de toilette ou d'autres articles pour les personnes âgées résidant au Centre d'hébergement Denis-Benjamin-Viger, et l'achat de robes de bal et d'accessoires qui seront distribués à des élèves défavorisés en dernière année du secondaire par l'entremise du groupe Fées Marraines.

Environ 80 associés d'Alcon situés à Mississauga feront du bénévolat auprès de cinq groupes communautaires. Ils recueilleront aussi des articles pour New Circles, qui fournit des tenues de bal complètes à des diplômés du secondaire, ainsi que pour la trousse Readasaurus d'INCA, une trousse de littératie destinée aux enfants atteints de perte de vision et à leurs familles.

À Boucherville, près de 100 associés de Sandoz Canada feront du bénévolat auprès de trois organismes le 11 mai prochain, soit La Croisée de Longueuil, la banque alimentaire Moisson Rive-Sud et la Colonie des Grèves de Contrecoeur.

Novartis au Canada

Novartis compte 1 800 employés au Canada et offre aux Canadiens des solutions thérapeutiques novatrices par l'intermédiaire de ses trois divisions : Médicaments novateurs (pharmaceutiques et oncologie), Alcon Canada inc. (soins ophtalmologiques) et Sandoz Canada inc. (produits génériques et biosimilaires, produits spécialisés et produits de consommation). En 2016, l'entreprise a investi 49 millions de dollars en recherche et développement au Canada. Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.novartis.ca, www.alcon.ca et www.sandoz.ca.

À propos de Novartis

Novartis propose des solutions thérapeutiques novatrices destinées à répondre aux besoins en constante évolution des patients et des populations. Basée à Bâle, en Suisse, Novartis offre un portefeuille diversifié qui satisfait ces exigences le mieux possible : médicaments innovants, produits pharmaceutiques génériques économiques et biosimilaires, et soins ophtalmologiques. Novartis est un chef de file mondial dans chacun de ces secteurs. En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires net d'USD 48,5 milliards de dollars, alors que les investissements dans la recherche et le développement ont atteint environ USD 9,0 milliards. Les sociétés du Groupe Novartis emploient quelque 118 000 équivalents temps plein. Les produits de Novartis sont vendus dans près de 155 pays dans le monde. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter http://www.novartis.com.

SOURCE Novartis Pharma Canada inc.

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 05:59 et diffusé par :