NDS reçoit l'autorisation du FDA pour son socle d'écran ZeroWire Mobile alimenté par batterie

SAN JOSÉ, Californie, 11 mai 2017 /PRNewswire/-- NDS a annoncé aujourd'hui avoir reçu la notification préalable à la commercialisation 510(k) du FDA (Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques) pour sa nouvelle solution ZeroWire® Mobile de socle d'écran alimenté par batterie. Conçue pour faciliter sans entraves une mobilité clinique des écrans endoscopiques, ZeroWire Mobile supprime le câble d'alimentation électrique de l'affichage. Combinée à la vidéo ZeroWire sans fil, cette solution d'imagerie mobile, rationalisée, facile à utiliser, permet un déplacement efficace dans le bloc opératoire, et un repositionnement rapide de salle en salle sur l'ensemble des installations.

ZeroWire Mobile est conçue comme un accessoire bâti techniquement pour prendre en charge deux modules de batterie nettoyables. Avec ses deux modules d'alimentation complètement chargés, le socle peut assurer jusqu'à cinq heures de fonctionnement continu d'un écran NDS de 32 pouces. Des barres lumineuses DEL colorées affichent la puissance des batteries et la nécessité de recharge des modules d'alimentation. Un simple processus de « remplacement à chaud » permet à l'utilisateur d'alimenter immédiatement les modules à partir d'un système de recharge mural.

« NDS se concentre uniquement sur l'industrie médicale, et tire une grande fierté de fournir des produits novateurs pouvant aider le personnel clinique à augmenter son efficacité », a déclaré Darko Spoljaric, vice-président du Marketing mondial chez NDS. « ZeroWire Mobile est spécifiquement conçue pour l'environnement endoscopique et cherche à apporter une solution d'imagerie de qualité médicale, facile à utiliser et extrêmement mobile. »

Composante essentielle d'une solution en instance de brevet, idéale pour les applications en endoscopie où un écran secondaire est nécessaire et offrant l'avantage d'une maniabilité aisée, ZeroWire Mobile peut aider à minimiser l'encombrement et les risques de chute pour le personnel des blocs opératoires. Avec l'élimination de la nécessité du nettoyage et de l'entretien des câbles, la rotation des salles peut être rationalisée.

En apprendre davantage sur le nouveau socle d'écran ZeroWire Mobile en visitant www.ndssi.com/mobile.

À propos de NDS

Basée dans la Silicon Valley en Californie, NDS est en tête à l'échelle mondiale de la conception et de la fabrication de systèmes de visualisation pour endoscopie, de traitement vidéo et d'imagerie sans fil. Les solutions apportées par les technologies de NDS ont ouvert la voie à la redéfinition des salles d'opération modernes et des cabinets d'endoscopie.

À la pointe de l'innovation en technologie d'imagerie médicale, NDS fournit des produits de visualisation en HD permettant des solutions d'avenir en imagerie clinique et stimulant des améliorations constantes de la médecine collaborative. NDS, société de Novanta, possède aux États-Unis des installations de recherche-développement et de fabrication, et elle a une présence mondiale dans plus de 35 pays.

À propos de Novanta

Novanta est un fournisseur leader mondial de solutions de technologie de base donnant un avantage concurrentiel aux fabricants de pointe de matériel d'origine pour l'industrie et les soins de santé. Au carrefour de la photonique et du mouvement, nous associons une expertise approfondie à notre capacité avérée à résoudre des défis techniques complexes. Ceci permet à Novanta de concevoir des composants et des sous-systèmes de base offrant une précision et un rendement extrêmes, adaptés sur mesure aux exigences des applications de nos clients. Nous livrons des solutions hautement techniques de laser, de vision et de mouvement pour des clients partout dans le monde. La force vive de notre croissance est une équipe de professionnels novateurs qui partagent un engagement envers l'innovation et la réussite de nos clients. Les actions ordinaires de Novanta sont cotées sur le NASDAQ sous le symbole de téléscripteur « NOVT ».

