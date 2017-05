Ulmart - l'avenir commence aujourd'hui ; l'entreprise va se tourner vers le bitcoin







Ulmart, le plus grand vendeur au détail en ligne de Russie, prévoit d'accepter le bitcoin comme forme de paiement à compter du 1er septembre 2017, car la technologie a continué à évoluer et que la chaîne de blocs est sans doute devenue encore plus importante que la devise qu'elle a créée.

Actuellement, Ulmart vend près de 150 000 unités de gestion de stock (UGS) dans son format « vendeur en première partie ». Avec le lancement du marché, l'entreprise construit lentement son inventaire en ligne. D'ici la fin de l'année, un million d'articles supplémentaires pourrait être offert de la part des « vendeurs tiers ».

« Ulmart a commencé à examiner étroitement le marché et l'environnement réglementaire pour l'utilisation de la crypto-monnaie en Russie dès mars 2014. À mesure que la technologie de chaîne de blocs est entrée dans nos opérations pour lutter contre les objets contrefaits, nous avons vu que le mystère qui flottait autour du bitcoin il y a trois ans a significativement diminué », a expliqué Dmitry Kostygin, président du conseil et actionnaire majoritaire d'Ulmart.

Alors que l'entreprise n'a pas encore décidé quels produits seront disponibles à l'achat par le bitcoin, ce sont ceux aux prix les plus élevés qui devraient être ciblés en premier. Des articles tels que des voitures d'occasion ou des appartements, qui pourraient bientôt être vendus à travers ce marché, seront bien placés pour être achetés via bitcoin.

Brian Kean, président-directeur général d'Ulmart, a commenté à ce sujet : « La vie est toujours en fluctuation. Le bitcoin a été créé pour offrir une sécurité contre les fluctuations des devises fortes. Alors que la technologie qui se trouve derrière la crypto-monnaie se faufile sans être visible dans notre vie quotidienne via l'Internet des objets, est arrivé le moment de se dire 'pourquoi pas ?'. Demain est déjà aujourd'hui dans le monde de la chaîne de blocs et en sa qualité de leader, Ulmart s'efforce d'être à la tête du marché. Nous apprécions la volonté que le gouvernement russe a démontré à l'égard de l'examen de la technologie bitcoin et nous avons hâte de collaborer avec lui dans ce domaine. Ulmart croit que des initiatives telles que le bitcoin peut faire partie des efforts pour développer une économie et des villes 'intelligentes' et visera à jouer un rôle plus grand dans ce processus ».

Ulmart est la plus grande société Internet privée de Russie spécialisée dans le commerce électronique. Créée en 2008, l'entreprise est basée à Saint-Pétersbourg. Ulmart détient plus de 450 installations d'infrastructure (centres de distribution et points de collecte) réparties dans plus de 240 grandes et plus petites villes de Russie. http://www.ulmart.ru

