Allumez vos fourneaux! Walmart vous offre maintenant du boeuf Angus AAA 100 % canadien, juste à temps pour la longue fin de semaine

Cette annonce vient renforcer l'engagement du détaillant à offrir ce qu'il y a de mieux dans la catégorie de la viande fraîche et des fruits et légumes au Canada.

MISSISSAUGA, ON, le 11 mai 2017 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui, chaque coupe de viande de boeuf vendue chez Walmart sera de l'Angus AAA canadien à 100 %. Cette annonce réaffirme l'engagement du détaillant à proposer des viandes fraîches ainsi que des fruits et légumes de qualité supérieure, et ce, à prix abordables. Les clients de Walmart pourront dorénavant profiter d'un assortiment de coupes de viande de boeuf Angus AAA 100 % canadien, notamment du bifteck de contre-filet, du bifteck de triangle de surlonge désossé, du médaillon de contre-filet, du bifteck de contre-filet non désossé, du bifteck de haut de surlonge et plus encore, le tout juste à temps pour la longue fin de semaine et le coup d'envoi de la saison des grillades.

« Nous sommes très emballés d'offrir du boeuf Angus AAA canadienne à 100 % chez Walmart, de la viande de boeuf de qualité supérieure aux mêmes bas prix, » a déclaré Paul Del Duca, vice-président principal, aliments frais de Walmart Canada. « Nous encourageons les clients à venir essayer cette nouvelle viande de boeuf, même s'ils n'ont pas pensé à Walmart dans le passé pour leurs achats de biftecks ou d'autres coupes de viande. »

Viande de boeuf Angus AAA Canadien chez Walmart :

Goût succulent. La viande de boeuf Angus AAA est de la même qualité que celle offerte chez le boucher, avec le persillage maximum donnant une saveur succulente.

Approvisionnement local. La viande de boeuf Angus AAA à 100 % canadienne provient des fermes et ranchs canadiens de bétail élevé dans des conditions optimales et où les travailleurs canadiens travaillent fort, soucieux de la durabilité et de la qualité.

Meilleure qualité. Mêmes bas prix. La viande de boeuf a changé. Les prix restent toujours bas.

Satisfaction garantie à 100 %. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de la qualité et de la fraîcheur d'un produit de viande de boeuf fraîche, ramenez-le tout simplement avec votre reçu et nous serons heureux de vous rembourser totalement votre achat.

« En s'engageant à n'offrir que du boeuf Angus AAA canadienne, Walmart est en train de dire aux éleveurs bovins, d'un océan à l'autre, qu'elle reconnaît et apprécie la viande de boeuf de qualité supérieure et que ses clients le font aussi, » a renchéri Martin Lemoyne de Boeuf Canada. « Nous remercions Walmart de son soutien à l'industrie bovine et d'augmenter l'accès des Canadiens à la viande de boeuf de qualité exceptionnelle. »

Vous trouverez plus de renseignements sur la viande de boeuf Angus AAA, y compris sur les recettes et des conseils utiles sur les grillades, à Walmart.ca/boeuf.

Walmart propose aussi les meilleures catégories de fruits et de légumes du Canada, une gamme élargie de fruits et légumes bios ainsi que du poulet, porc et saumon à 100 % canadiens, disponibles maintenant à bas prix quotidiens.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau en pleine croissance de 410 succursales à l'échelle nationale et nous servons plus de 1,2 million de clients chaque jour. Le magasin phare en ligne de Walmart du Canada, Walmart.ca, reçoit la visite de 600 000 clients quotidiennement. Avec plus de 90 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus importants employeurs du pays et est classée parmi les 10 meilleures marques sur le plan national. Le programme philanthropique de Walmart Canada vise à aider les familles canadiennes dans le besoin, et depuis 1994, Walmart a amassé et donné plus de 275 M $ à des organismes de bienfaisance du Canada. Pour toute information additionnelle à ce sujet, allez à walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et sur twitter.com/walmartcanada.

