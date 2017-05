Le centre de données Communitech ouvre ses portes avec ses partenaires fondateurs, la Banque CIBC, la Ville de Waterloo et Quantum Valley Investments







Le centre élargit l'écosystème technologique de la région afin d'augmenter le nombre d'entreprises axées sur les données

WATERLOO, ON, le 11 mai 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, Communitech a officiellement lancé le centre de données Communitech avec ses partenaires fondateurs, la Banque CIBC, la Ville de Waterloo et Quantum Valley Investments. Situé au 14, Erb Street West, au centre-ville de Waterloo, le centre de données est la nouvelle plaque tournante de la région pour la communauté technologique axée sur les données.

Autrefois un poste de police, l'emplacement de plus de 19 000 pieds carrés a été nouvellement rénové afin que soit offert un espace de collaboration, autant pour les partenaires de l'entreprise que pour ses clients axés sur la technologie et les données. Cet environnement de travail est offert aux entreprises en démarrage et en expansion et comporte plusieurs zones d'intérêt particulier propres aux données. On y trouve également l'Open Data Exchange du Canada (ODX), une initiative du gouvernement fédéral qui aide les entreprises, y compris les entreprises en démarrage, à créer des applications commerciales à l'aide d'ensembles de données ouvertes.

« On entend souvent dire que les données sont le nouveau sujet d'importance, et nous voyons de plus en plus de sociétés technologiques locales se spécialiser dans les données ouvertes, l'intelligence artificielle, les véhicules connectés, la cybersécurité et les villes intelligentes, affirme Iain Klugman, chef de la direction de Communitech. Fidèle à l'esprit de Communitech, le nouveau centre de données soutient et connecte ces sociétés dans la région en plus d'accueillir de nouveaux partenaires dans le même espace. »

Le partenaire bancaire fondateur officiel du centre de données, la Banque CIBC, lance son Atelier expérimental CIBC à Communitech. Une équipe de scientifiques des données, accompagnée d'étudiants stagiaires locaux, travaillera à temps plein pour tirer parti d'un environnement de démarrage en pleine effervescence et collaborer avec des partenaires clés afin d'explorer de nouvelles fonctionnalités.

« Puisque nous faisons partie d'un écosystème axé sur la collaboration à Communitech, nous sommes en mesure de trouver de nouvelles façons de tirer profit des données pour offrir des conseils et des solutions de premier plan à nos clients, indique Jose Ribau, chef de la gestion des données, Banque CIBC. « Nous trouvons passionnant de faire partie d'un tel partenariat novateur, qui permettra à des entreprises établies et en démarrage de se développer et d'utiliser les données à leur plein potentiel. »

« Nous sommes très heureux du retour de Communitech à Waterloo, affirme le maire de Waterloo, Dave Jaworsky. Communitech renforce le centre de données dynamique de notre communauté. Il est intéressant de voir le travail et la synergie générés par ces sociétés intelligentes et innovantes, et nous nous réjouissons à l'idée d'être témoins de leur succès et de leur créativité pour les années à venir. »

« Nous croyons que le caractère historique unique de la propriété située au 14, rue Erb et son emplacement au coeur du vibrant quartier Uptown Waterloo en font un site idéal pour Communitech, qui pourra y créer de nouvelles occasions d'affaires dans la région de Waterloo, a indiqué Ophelia Lazaridis de Quantum Valley Investments. Nous voulons féliciter l'entreprise pour ce projet des plus louables et lui souhaitons beaucoup de succès. »

Pour en savoir plus ou pour faire une demande d'espace au centre de données Communitech, envoyez un courriel à datahub@communitech.ca.

À propos de Communitech

Communitech est un centre d'innovation public-privé de la région de Waterloo qui soutient un écosystème de plus de 1 000 sociétés technologiques, notamment des entreprises en démarrage, de moyennes entreprises en croissance rapide et d'importants acteurs d'envergure mondiale. Communitech est membre du Réseau ontarien des entrepreneurs (financé par le gouvernement de l'Ontario) et aide les sociétés technologiques à se lancer, à croître et à réussir.

À propos de l'Atelier expérimental CIBC

L'Atelier expérimental CIBC est le nouveau centre d'innovation en analyse de la Banque CIBC. Il est situé dans l'écosystème technologique de Communitech à Waterloo, en Ontario. L'atelier expérimental CIBC partage des locaux avec d'autres sociétés axées sur les données et a pour but de permettre l'exploration de nouvelles fonctionnalités et de favoriser les découvertes en matière de technologies émergentes et de villes intelligentes. Évoluant dans un environnement de démarrage afin d'élargir les horizons des clients en matière d'innovation, l'équipe de l'Atelier expérimental CIBC collabore avec les meilleurs talents et les futurs leaders du secteur des technologies de notre pays.

