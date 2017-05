Les résultats des élections françaises positifs pour l'UE et les marchés mondiaux







Par Krishna Memani, Directeur des investissements pour OppenheimerFunds

NEW YORK, 11 mai 2017 /PRNewswire/ -- Politique partisane mise à part, la victoire à l'élection présidentielle française, ce dimanche, d'Emmanuel Macron, et de son parti « En Marche », pro-européen et favorable aux entreprises, est positive pour les marchés du crédit et des actions européens.

Considéré par beaucoup comme un référendum sur le statut de la France comme membre indispensable de l'Union Européenne (UE), la victoire de Macron s'est avérée une victoire retentissante du camp pro-européen. Les résultats contrastent vivement avec le vote britannique de 2016 pour la séparation d'avec l'UE, et arrivent peu après une élection aux Pays-Bas, qui a vu les électeurs également rejeter un candidat d'extrême-droite et anti-Europe.

En nous tournant vers le futur, il est fort probable que les élections fédérales allemandes de 2017 poursuivent cette tendance et produisent des résultats favorables aux marchés. Le parti de la chancelière allemande Angela Merkel, l'Union chrétienne-démocrate / Union chrétienne-sociale, conserve une large avance dans les sondages, et prouve sa solidité dans les élections régionales.

En dépit des lamentations des investisseurs concernant les défis politiques à travers l'Europe, l'année 2017 supposément décisive, « ça passe ou ça casse », se déroulera probablement sans incident. L'événement le plus important, si ce n'est la plus grande surprise, est Macron rejoignant la fête célébrant sa victoire, non pas accompagné de la « Marseillaise », l'hymne national français, mais par l' « Ode à la joie », l'hymne européen. Ce serait l'équivalent de Donald Trump célébrant sa victoire avec l'ode de l'ALÉNA comme musique d'introduction. Il s'agit d'une affirmation manifeste par Macron de son engagement européen et donne le ton de sa présidence. Ne vous y trompez pas, le projet européen et tous ses atours ? un marché unique, la libre circulation des travailleurs à travers l'essentiel du continent, et des décennies de paix et stabilité ? ont de beaux jours devant eux.

UE, Renforcement des marchés européens

Les investisseurs ayant prêté trop d'attention à la situation politique en Europe, ont peut-être sous-estimé la solide reprise économique se déroulant à travers le continent. Il est étonnant de constater ce qui peut être accompli lorsque les décideurs politiques modifient leurs priorités, en passant de l'austérité et la rigueur monétaire à l'opposé : le déploiement de mesures anticycliques afin de supporter la croissance.

Le PIB de l'Eurozone a augmenté avec un taux annualisé de 2 % au cours du premier trimestre de 2017, plus du double du taux de croissance américain au cours de la même période. Ceci est attendu. Les États-Unis se situent déjà bien plus loin dans le cycle économique. Tandis que l'activité économique américaine s'est montrée, de façon surprenante, orientée à la baisse, les indices Citi Eurozone Economic Surprise ont connu une hausse depuis début 2016.

La croissance du crédit est devenue positive en Europe (la croissance du crédit aux États-Unis était devenue positive dès 2009), et la croissance et les bénéfices des entreprises ont suivi cette tendance.

Un euro considérablement affaibli mais désormais relativement stable a offert une conjoncture favorable à la rentabilité des nombreuses entreprises multinationales européennes.

Vu à travers le prisme du marché du crédit, ce cycle économique européen a encore beaucoup de temps devant lui.

Les marchés financiers l'ont certainement remarqué. À peine les investisseurs s'étaient-ils positionnés en réaction d'un protectionnisme américain plus accru et de résultats politiques perturbants en Europe, que les marchés européens avaient commencé à escalader le « mur d'inquiétude », comme ils le font fréquemment. À ce jour, l'indice MSCI Europe a surpassé l'indice S&P 500 de 6,8 % « à date » (du 31/12/2016 au 05/05/2017).[1] Les valorisations néanmoins demeurent attrayantes, comparé aux États-Unis, du fait que les prévisions de future croissance européenne et de rentabilité des entreprises ont été plus basses.

En outre, la politique monétaire devrait rester accommodante jusqu'en 2018, la Banque centrale européenne demeurant engagée à soutenir la croissance naissante. Les investisseurs s'attendent à ce que les États-Unis continuent de connaître une période de surperformance face au crédit européen, et les marchés boursiers pourraient connaître des surprises.

Un proverbe français connu dit « Qui n'avance pas, recule. » Cette dernière décennie a été éprouvante pour l'Europe, autant politiquement qu'économiquement. Sur les deux fronts, le continent va de l'avant et plus probablement vers une coopération plus étroite entre ses membres.

Au cours de l'automne 2008, Warren Buffett avait fait les gros titres avec un article d'opinion publié dans le New York Times, intitulé « Achetez Américain. Je le fais. » Aujourd'hui, je dis : Achetez Européen. Je le fais.

L'indice MSCI Europe offre une représentation des sociétés à forte et moyenne capitalisation dans 15 pays à marché développé en Europe.



L'indice S&P 500® est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière de 500 actions qui constituent un échantillon représentatif des grandes sociétés des principaux secteurs de l'économie américaine. L'indice inclut les réinvestissements de dividendes mais n'englobe pas les frais, dépenses ou taxes.



Les indices ne sont pas gérés et ne peuvent pas être achetés directement par les investisseurs. La performance de l'indice est indiquée à des fins d'illustration seulement et ne prévoit ni ne décrit les performances d'un investissement spécifique. Les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse sont soumis au risque et à la volatilité du marché. La valeur des actions peut monter ou baisser. Les investissements dans la zone Euro peuvent être exposés à des problèmes de volatilité et de liquidité.



Ces énoncés présentent les opinions d'OppenheimerFunds, Inc. et ne sauraient être interprétés comme des conseils en investissement ni comme prévoyant ou décrivant les performances d'un investissement quel qu'il soit. Ces avis sont valables à la date de publication et peuvent faire l'objet d'une modification en fonction des développements ultérieurs.

[1] Source: Faits utiles, à partir de 5/5/17

