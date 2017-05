Les trois premiers patients souffrant de fibrillation atriale persistante inscrits à l'étude CryoCure d'Adagio Medical faisant appel à la technologie d'ablation linéaire par cryothérapie







LAGUNA HILLS, Californie, 11 mai 2017 /PRNewswire/ -- Adagio Medical, Inc., le créateur d'une plate-forme technologique d'ablation linéaire par cryothérapie pour le traitement des arythmies cardiaques, annonce que les trois premiers patients souffrant de fibrillation atriale persistante ont été traités en mai 2017 grâce à sa technologie. Cette étape fait suite au traitement réussi de plus de 25 patients atteints d'arythmie lors des essais cliniques CryoCure menés par l'entreprise.

La technologie Adagio d'ablation linéaire par cryothérapie permet aux électrophysiologues de créer des lignes d'ablation transmurales en toute sécurité. L'opération, également connue sous le nom d'ablation « circonférentielle », consiste en des incisions au niveau de l'orifice de la veine pulmonaire complétées par d'autres incisions supérieures et inférieures au niveau de l'oreillette gauche, ainsi qu'au niveau de l'isthme cavo-tricuspide, comme cela a été démontré dans des cas récents. La technologie d'Adagio crée des lignes d'ablation longues et continues en quelques secondes et peut également permettre de traiter des coeurs fortement dilatés.

« Je suis ravi de cette nouvelle technologie et de la simplicité qu'elle apporte au traitement des arythmies », a expliqué le Dr Tom de Potter, docteur en médecine, membre de l'Association européenne du rythme cardiaque et directeur adjoint du Centre cardiovasculaire du Département de cardiologie, Section d'électrophysiologie de l'hôpital OLV, à Alost, en Belgique. « L'une des caractéristiques uniques du cathéter d'Adagio consiste en sa forme longue, flexible et circulaire qui permet l'isolement de la veine pulmonaire à l'antre et réduit ainsi le risque de lésion du nerf phrénique et de sténose de la veine pulmonaire. Ce même cathéter est placé sur la paroi postérieure afin de créer simultanément des lignes d'ablation supérieures et inférieures pour une isolation complète de la circonférence. »

« Je me réjouis de participer à ces essais », a confié Lucas V.A. Boersma, docteur en médecine, titulaire d'un doctorat et membre de la Société européenne de cardiologie, du Département de cardiologie du St. Antonius Ziekenhuis, à Nieuwegein, aux Pays-Bas. « En plus de fournir aux électrophysiologues un meilleur outil leur permettant de pratiquer des lignes d'ablation continues, la technologie d'Adagio peut nous permettre de réduire considérablement le temps de traitement. Dans la plupart des cas, la veine pulmonaire a pu être isolée en moins d'une minute en une seule application. »

Le Dr James L. Cox, professeur de chirurgie et directeur de la chirurgie au Centre pour les troubles du rythme cardiaque de l'Institut cardiovasculaire Bluhm de l'Université Northwestern à Chicago, a effectué la première opération chirurgicale baptisée le labyrinthe de Cox il y a 30 ans à l'hôpital juif de Barnes à St Louis. « La réussite clinique de la procédure chirurgicale dite du labyrinthe de Cox reposait principalement sur la capacité à procéder à des ablations continues, linéaires et transmurales. Je me réjouis du développement de cathéters d'ablation linéaire endocardiaque car ils deviendront des outils importants permettant aux électrophysiologues d'obtenir de meilleurs résultats », a ajouté le Dr Cox.

« Après plus de six ans de recherche et de développement de notre technologie quasi-révolutionnaire à l'azote, nous sommes en mesure de créer à l'aide d'un cathéter des lignes d'ablation transmurales longues depuis l'endocarde de manière rapide et en toute sécurité », a expliqué Olav Bergheim, le PDG d'Adagio Medical. « Cette même technologie de plate-forme peut également être utilisée pour traiter les arythmies ventriculaires. »

À propos d'Adagio Medical

Adagio Medical, Inc. est une entreprise privée située à Laguna Hills, en Californie. Elle met au point des technologies innovantes d'ablation par cryothérapie qui créent des lignes d'ablation continues, linéaires et transmurales afin de traiter les arythmies cardiaques, y compris la fibrillation auriculaire paroxystique et persistante, le flutter auriculaire et la tachycardie ventriculaire. Adagio Medical, Inc. est une société de portefeuille détenue par Fjord Ventures. Pour plus d'informations, veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante : info@adagiomedical.com.

Communiqué envoyé le 11 mai 2017 à 03:00 et diffusé par :