Nexen Tire annonce sa participation au salon Autopromotec 2017, en Italie







- Nexen Tire présentera de nouveau ses produits lors de l'Autopromotec 2017, le principal salon au monde en matière d'équipement automobile et de pièces détachées

- Nexen Tire ambitionne d'augmenter la confiance en la marque grâce aux technologies de pointe

SÉOUL, Corée du Sud, 11 mai 2017 /PRNewswire/ -- Nexen Tire, l'un des principaux fabricants de pneus au monde, a le plaisir d'annoncer que la société présentera ses produits lors de l'Autopromotec 2017, à Bologne (Italie), du 24 au 28 mai.

Autopromotec est l'un des trois principaux salons européens en matière d'équipement automobile et de pièces détachées, organisé tous les deux ans pour présenter les innovations, les développements et les tendances du secteur des pneus, des équipements automobiles et des pièces détachées. En 2015, 1 587 exposants et 103 989 visiteurs, provenant de 50 pays différents, se sont rendus au salon.

L'exposition de Nexen Tire mettra en avant l'image de marque agressive et énergique de l'entreprise, en promouvant un total de dix pneus. L'un des grands moments sera la présentation du dernier pneu d'hiver Winguard Sport2 et du nouveau pneu toutes saisons N´Blue 4 Season. Les nouveaux pneus d'hiver seront disponibles pour l'hiver 2017/2018 et déclinés en 25 tailles au départ.

De plus amples informations sur le dernier pneu d'hiver seront communiquées lors du lancement du produit, prévu le jeudi 25, entre 11h00 et 14h00, les visiteurs se voyant offrir la possibilité d'obtenir plus d'informations sur les nouveaux produits.

« Nexen Tire est ravi de prendre part à Autopromotec, l'un des plus importants salons au monde du secteur des pneus. Nous continuerons de mettre en avant les remarquables produits Nexen Tire et les technologies axées sur la performance partout dans le monde », a déclaré M. Brian Han, le directeur de la branche Italie de Nexen Tire. « Nous espérons également augmenter la confiance en notre marque, ainsi que son image, grâce au salon et à divers événements marketing, au cours de l'Autopromotec 2017. »

Nexen Tire fournit ses pneus d'équipement d'origine à nombre de constructeurs automobiles partout dans le monde, dont Chevrolet, Chrysler, FIAT, Hyundai, IVECO, Kia, Mitsubishi Motors, Porsche, Qoros, RAM, Renault, Renault Samsung Motors, SEAT, SKODA, Ssangyong Motors, Suzuki et Volkswagen.

À propos de Nexen Tire

Nexen Tire, fondé en 1942, est un fabricant de pneus d'envergure mondiale. Son siège se situe à Yangsan, dans la province du Gyeongsang du Sud, ainsi qu'à Séoul, en Corée du Sud. Nexen Tire, fabricant de pneus qui connaît l'une des plus fortes croissances au monde, collabore avec 491 concessionnaires répartis dans 141 pays du globe (en juillet 2015), et possède trois usines de fabrication - deux en Corée (à Yangsan et à Changnyeong) et une en Chine, à Qingdao. L'exploitation d'une autre usine débutera en 2018 à Zatec, en République tchèque. Nexen Tire produit des pneus pour les véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires sportifs et les camions légers, en s'appuyant sur une technologie avancée et l'excellence dans la conception. La société se consacre également à la production de pneus UHP (ultra haute performance), qui reposent sur une technologie de pointe. Nexen Tire fournit des pneus d'équipement d'origine à des constructeurs automobiles d'envergure mondiale dans différents pays du globe. En 2014, la société a réalisé le grand chelem en remportant les quatre prix les plus prestigieux au monde en termes de conception, ce qui est une première parmi les différents fabricants de pneus de la planète. Pour en savoir plus, veuillez vous connecter sur le site http://www.nexentire.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/510162/Nexen_Tire_Autopromotec.jpg

