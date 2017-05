WestJet souhaite un agréable retour à Rossen Dimitrov







M. Dimitrov revient à l'entreprise pour occuper le poste de responsable principal de l'expérience-invité

CALGARY, le 10 mai 2017 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui que Rossen Dimitrov reviendra à l'entreprise pour occuper le poste de responsable principal de l'expérience-invité à partir du 15 mai 2017. M. Dimitrov a été directeur des services à bord chez WestJet de 2011 à 2013.

« M. Dimitrov s'est bâti une solide réputation, reconnue internationalement, en contribuant à la création d'une expérience-invité de classe mondiale dans le cadre de ses fonctions de vice-président principal, Expérience client chez Qatar Airways », a déclaré Cam Kenyon, vice-président directeur, Opérations chez WestJet. « Son expérience, ses compétences et son parcours reconnu en matière d'expérience-invité et d'accueil seront particulièrement utiles pour WestJet, qui entame une période de croissance emballante comme transporteur international offrant des vols long-courriers. »

M. Dimitrov sera responsable des équipes chargées du service en vol, de la restauration, du centre d'appels, du développement de produits à bord et de l'expérience-invité de WestJet. Au moment de lancer son nouvel appareil Boeing MAX avec service rehaussé Plus, WestJet pourra bénéficier de l'expérience et de l'expertise de M. Dimitrov. De plus, ce dernier représente un membre important de l'équipe, tandis que le transporteur aérien prend des décisions au chapitre des produits et de la configuration pour sa flotte de Boeing 787-9 Dreamliner récemment annoncée.

« J'ai toujours aimé WestJet et je suis ravi de revenir y travailler alors que l'entreprise est sur le point d'affirmer sa présence au niveau mondial », a mentionné M. Dimitrov. « Je suis emballé de me joindre à nouveau à un transporteur aérien dynamique et en croissance, et je crois que notre réussite constante est due aux personnes exceptionnelles et à la culture qui composent notre entreprise. »

M. Dimitrov a travaillé avec de nombreux transporteurs aériens internationaux, notamment Qatar Airways, où il a contribué au lancement de son produit de classe affaires : Qsuite. Le nom de M. Dimitrov a été ajouté au troisième rang de la « Power List 2016 » du magazine Future Travel Experience. Il a aidé Qatar Airways à récolter un certain nombre de prix et de distinctions, notamment les titres de meilleure classe Affaires au monde, meilleur salon d'affaires au monde et meilleur personnel de transporteur aérien au Moyen-Orient décernés par Skytrax, en 2016. M. Dimitrov siège aussi au comité consultatif du magazine Future Travel Experience, qui définit l'expérience du voyageur de l'avenir de bout en bout.

