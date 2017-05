Aimia déclare des dividendes







MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - Aimia (TSX: AIM) a annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,20 $ l'action ordinaire, payable le 30 juin 2017 aux actionnaires enregistrés à la clôture des activités le 16 juin 2017.

Le Conseil a également déclaré un dividende trimestriel de 0,28125 $ l'action privilégiée à taux rajusté et à dividende cumulatif de série 1, un dividende trimestriel de 0,263651 $ l'action privilégiée à taux variable et à dividende cumulatif de série 2, et un dividende trimestriel de 0,390625 $ l'action privilégiée à taux rajusté et à dividende cumulatif de série 3, dans chaque cas payable le 30 juin 2017 aux détenteurs enregistrés à la clôture des activités le 16 juin 2017.

Les dividendes versés par Aimia aux résidents canadiens sur leurs actions ordinaires et privilégiées sont des « dividendes admissibles » au titre de l'impôt sur le revenu canadien.

À propos d'Aimia

Aimia Inc. (TSX: AIM) est une entreprise de marketing propulsé par les données et d'analytique de la fidélité. Nous fournissons à nos clients les connaissances sur leur propre clientèle dont ils ont besoin pour prendre des décisions commerciales plus éclairées, pour bâtir à long terme des relations individuelles pertinentes et gratifiantes, faisant évoluer l'échange de valeur dans l'intérêt mutuel de nos clients et des consommateurs.

Avec ses 2300 employés présents dans 15 pays, Aimia forme des partenariats avec des groupes d'entreprises (coalitions) et des compagnies individuelles afin de les aider à générer, à recueillir et à analyser des données sur les collectionneurs, et à obtenir des connaissances pouvant servir à personnaliser l'activité commerciale.

Nous avons recours pour cela à nos propres programmes de fidélisation coalisés, comme Aéroplan au Canada, Nectar au Royaume-Uni et Air Miles Moyen-Orient; à la prestation de services axés sur les stratégies de fidélisation, le développement, la mise en oeuvre et la gestion de programmes - soutenus par des produits et des plateformes technologiques de premier plan, comme les plateformes de fidélisation Aimia Entreprise et SaaS - et par l'entremise de nos services d'analytique et de connaissances, comme Intelligent Shopper Solutions.

Nous possédons une participation dans des programmes de fidélisation comme Club Premier au Mexique et Think Big, un partenariat avec Air Asia et Tune Group. Nos clients sont variés et nous répondons à leurs besoins uniques grâce à notre expertise, sans pareille dans l'industrie, des biens de consommation courante, de la vente au détail, des services financiers et des secteurs du voyage et du transport aérien à l'échelle mondiale.Pour consulter la liste intégrale de nos partenariats et investissements et pour obtenir plus de renseignements sur Aimia, visitez http://www.aimia.com.

SOURCE AIMIA

Communiqué envoyé le 10 mai 2017 à 23:04 et diffusé par :