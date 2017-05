Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments - Rappel de certains produits de viande hachée en raison de la bactérie E. coli O157:H7







Les photos des produits sont disponibles à http://bit.ly/2q4Uq3S

OTTAWA, le 10 mai 2017 /CNW/ - L'avis de rappel d'aliments diffusé le 9 mai 2017 a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur d'autres produits. Ces renseignements supplémentaires ont été obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

Industrie procède au rappel de certains produits de viande hachée parce que ces produits pourraient être contaminés par la bactérie E. coli O157:H7. Les produits visés ne doivent pas être consommés.

Les produits suivants ont été vendus dans des endroits précis en Ontario. Les consommateurs qui ne sont pas certains d'avoir acheté les produits visés devraient se renseigner auprès de leur détaillant.

Produits visés par le rappel

Marque / Magasin / Adresse Produit Format CUP Codes Concord Food Center, 1438 rue Centre, Thornhill Veau haché Divers Divers Vendu du 23 mars au 1 avril 2017 Concord Food Center, 1438 rue Centre, Thornhill Boeuf haché Divers Divers Vendu du 23 mars au 1 avril 2017 Persian Fine Food 8129 rue Yonge, Thornhill Veau haché Divers Aucun Vendu du 22 mars au 14 avril 2017 Persian Fine Food 8129 rue Yonge, Thornhill Boeuf haché Divers Aucun Vendu du 22 mars au 14 avril 2017 Michael-Angelo's Market Place Inc., 15630 avenue Bayview, Aurora Boeuf haché Divers Divers Dates « Meil. Avant » du 29 mars au 30 mars 2017 Daryani Fine Bakery, 10670 rue Yonge, Toronto Veau haché Divers Aucun Date « Packed on » le 12 avril 2017 Cataldi Fresh Market, 140 avenue Woodbridge, Woodbridge Veau haché Divers Divers Vendu du 31 mars au 1 avril 2017 Leone Fine Food, 8655 chemin Weston, Woodbridge Veau haché Divers Divers Vendu du 24 mars au 15 avril 2017 Peter's Food Shop, 305 Industrial Parkway #6, Aurora Veau haché Divers Divers Emballé le 15 avril 2017 Milliken Meat Products Ltd., 7750 chemin Birchmount, Markham « Ground Veal » Divers Divers « Production date » : 27 mars 2017 Milliken Meat Products Ltd., 7750 chemin Birchmount, Markham « Ground Beef » Divers Divers « Production date » : 27 mars 2017 Milliken Meat Products Ltd., 7750 chemin Birchmount, Markham « Ground Pork » Divers Divers « Production date » : 27 mars 2017 Milliken Meat Products Ltd., 7750 chemin Birchmount, Markham « Ground Chicken » Divers Divers « Production date » : 27 mars 2017 Highland Farms Store, 9940 rue Dufferin, Maple Veau haché Divers Divers Vendu du 24 mars au 27 mars 2017 Preparé pour Direct to Home, Burlington « Beef Lean Ground Dth » 10 x 1 lb Aucun Dates « Packed on » le 6, 7, 10, 13, 17 et 18 avril 2017 Preparé pour Home-Tyme Food Services, London « Beef Lean Ground 1 lb / VP Hometyme » 1 lb Aucun Dates « Packed on » le 6, 7, 10, 13, 17 et 18 avril 2017 Vincenzo's Supermarket, 2406 avenue Danforth, Toronto Veau haché Divers Aucun Vendu du 30 mars au 1 avril; et du 13 avril au 15 2017

Ce qu'il faut faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin.

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison. Si c'est le cas, jetez-les ou rapportez-les au magasin où ils ont été achetés.

Les aliments contaminés par la bactérie E. coli O157:H7 ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade. Les symptômes possibles sont les suivants : nausées, vomissements, crampes abdominales plus ou moins aiguës et diarrhée aqueuse ou sanguinolente. Dans les cas graves, certaines personnes peuvent souffrir de convulsions ou d'un accident vasculaire cérébral tandis que d'autres peuvent avoir besoin de transfusions sanguines et de dialyse. Dans certains cas, les dommages causés aux reins sont permanents. La maladie peut même causer la mort.

Contexte

Ce rappel découle d'un rappel de veau frais effectué par Newmarket Meat Packers Limited. L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché les produits faisant l'objet du rappel.

Cas de maladie

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.

Renseignements supplémentaires

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Communiqué envoyé le 10 mai 2017 à 23:21 et diffusé par :