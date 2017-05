Du soutien à Repaires jeunesse du Canada et plus d'emplois pour les jeunes Canadiens







La période d'embauche d'Emplois d'été Canada est synonyme de plus d'occasions d'acquérir de l'expérience pour les jeunes

OTTAWA, le 10 mai 2017 /CNW/ - Bâtir une classe moyenne solide signifie qu'il faut soutenir les jeunes du Canada et les aider à obtenir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour démarrer leur carrière du bon pied. Aujourd'hui, lors d'un événement organisé par Repaires jeunesse du Canada, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main?d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé le lancement de la période d'embauche du programme Emplois d'été Canada 2017.

Emplois d'été Canada donne aux jeunes Canadiens l'accès à une expérience de travail rémunérée, en plus de les aider à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour se trouver un bon emploi bien payé. Des dizaines de milliers de possibilités d'emploi d'été dans les petites entreprises, les organismes sans but lucratif et le secteur public sont disponibles. Les étudiants peuvent visiter le site Web d' Emploi et Développement social Canada, pour savoir où des emplois financés dans le cadre du programme sont offerts dans leur collectivité.

La ministre Hajdu a également souligné qu'en plus du soutien au programme Emplois d'été Canada, Repaires jeunesse du Canada recevra également plus de 615 000 dollars par l'entremise du programme Objectif carrière du gouvernement du Canada. Repaires jeunesse du Canada utilisera ces fonds pour financer son programme de métiers spécialisés et de planification de carrière J'ai du métier. Ce programme offrira aux jeunes la possibilité de participer à des activités d'exploration de carrière et de mentorat dans le domaine des métiers spécialisés.

« La prospérité du Canada reposera de plus en plus sur le fait que jeunes peuvent acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour réussir leur carrière. C'est pourquoi notre gouvernement a presque doublé le nombre d'emplois d'été pour nos jeunes. Des partenaires comme Repaires jeunesse du Canada sont essentiels pour nous aider à mettre notre plan en oeuvre. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Nous sommes très heureux de voir que le gouvernement du Canada fait cet important investissement dans la prochaine génération. Pour les jeunes, particulièrement ceux à qui ces possibilités échappent habituellement, les programmes qui permettent d'obtenir de l'expérience de travail et des compétences professionnelles sont essentiels pour paver la voie vers le succès. »

- Owen Charters, président et directeur général, Repaires jeunesse du Canada

Comme il a été annoncé dans le budget de 2017, le gouvernement du Canada investit 395,5 millions de dollars sur trois ans dans la Stratégie emploi jeunesse.

investit 395,5 millions de dollars sur trois ans dans la Stratégie emploi jeunesse. Les programmes Objectif carrière et Emplois d'été Canada sont des éléments essentiels à la Stratégie.

sont des éléments essentiels à la Stratégie. Depuis 2005, la Stratégie a aidé plus de 820 000 jeunes Canadiens à obtenir la formation et l'expérience de travail dont ils ont besoin pour accéder au marché du travail.

