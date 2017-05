Traverse Harrington Harbour-Chevery - Début de la barge Mécatina II le 11 mai 2017 et cale sèche du 3 juillet au 8 août 2017







QUÉBEC, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) désire informer la population que la barge Mécatina II reprendra le service de transport des marchandises entre Harrington Harbour et Chevery ce jeudi, le 11 mai 2017. Pour le transport des véhicules, il est requis de réserver au moins une semaine avant le passage du navire Bella Desgagnés en prenant entente avec le capitaine ou en appelant au 418 787-0120.

De plus, la STQ souhaite aviser la population que la barge sera retirée du service du 3 juillet au 8 août 2017 afin d'effectuer sa cale sèche périodique au chantier maritime de L'Isle-aux-Coudres. Par conséquent, il est fortement recommandé d'utiliser le service de la barge pour le transport de véhicules et de marchandises de grandes dimensions dès que possible, avant le début de la cale sèche, ou encore de prévoir le transport de telles marchandises après le 8 août.

Rappelons que la STQ travaille à mettre en place un service de remplacement qui sera probablement différent du service actuel et dont le transport de véhicules ou de marchandises surdimensionnées pourrait ne pas être possible. De plus amples détails seront communiqués prochainement sur ce service d'appoint. La STQ tient à remercier les résidents pour leur compréhension.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Communiqué envoyé le 10 mai 2017 à 20:21 et diffusé par :