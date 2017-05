Le programme d'essais en vol du Global 7000 de Bombardier s'accélère avec le vol inaugural du troisième véhicule d'essais en vol







Bombardier Avions d'affaires a annoncé aujourd'hui qu'un troisième véhicule d'essais en vol (FTV3) Global 7000 a effectué son premier vol avec succès. Le FTV3 se joint à un programme d'essais qui a démontré l'excellente fiabilité des systèmes et réalisé des percées depuis son lancement en novembre 2016. Après à peine cinq mois d'essais, l'avion Global 7000 a établi le record du plus gros biréacteur d'affaires à approcher du mur du son, atteignant la vitesse maximale marquante de Mach 0,995.

« Le biréacteur d'affaires Global 7000 est un avion hautement perfectionné et à la fine pointe de la technologie. Nous sommes enchantés que nos véhicules d'essais aient affiché un haut degré de maturité », a déclaré Michel Ouellette, vice-président principal du programme d'avions Global 7000 et Global 8000. « Notre programme d'essais respecte le calendrier de développement et de certification prévu et l'ajout de notre troisième véhicule d'essais en vol s'inscrit dans notre engagement à obtenir la certification en 2018, car nous accumulerons ainsi plus d'heures de vol. »

FTV3, surnommé le « navigateur », servira aux essais des performances du système avionique évolué et du système électrique. C'est le premier avion de série à être doté d'un affichage tête haute double. L'affichage tête haute double, offert en option sur l'avion Global 7000, améliore grandement l'efficacité opérationnelle et la sécurité, en bonne visibilité comme en faible visibilité, tout en réduisant la charge de travail du pilote.

Le FTV3 Global 7000 a décollé aujourd'hui de l'usine de Bombardier à Toronto sous le commandement du capitaine Logan Lamping, assisté par son copilote Derek Thresher, ainsi que Duane Moore and Matthew DiMaiolo, ingénieur, Essais en vol.

Pendant le Salon annuel de l'aviation d'affaires européenne (EBACE) de 2017, du 22 au 24 mai, les visiteurs sont invités à visiter la maquette de l'avion Global 7000 au stand de Bombardier, à l'emplacement Z110 du Palexpo de Genève.

À propos de l'avion Global 7000

Par un design visionnaire et des performances supérieures, l'avion Global 7000 redéfinit l'expérience de l'avion d'affaires. Doté de quatre zones habitables distinctes et d'une aire de repos réservée à l'équipage, il se démarque parmi les biréacteurs d'affaires par son espace, son confort et la grande polyvalence de son design personnalisable. Son système de divertissement en cabine à la fine pointe de la technologie, combiné aux vitesses de connexion Internet à bande Ka ultra rapide, permet aux passagers de diffuser du contenu haute définition et de profiter d'une expérience de divertissement fiable.

Le dessin évolué de l'aile de l'avion Global 7000 a été conçu pour optimiser la vitesse, la distance franchissable et le contrôle afin d'assurer un vol exceptionnellement en douceur. Avec sa capacité ultra long-courrier de 7 400 milles marins (13 705 km) à Mach 0,85, il peut transporter huit passagers sans escale* de Londres à Singapour ou de Dubaï à New York avec une vitesse maximale opérationnelle de Mach 0,925.* Chef-d'oeuvre de conception créative et avisée, par son style et ses performances supérieures, l'avion Global 7000 devient la référence de l'expérience la plus exceptionnelle dans l'aviation d'affaires.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont totalisé 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

* Dans certaines conditions d'exploitation.

Bombardier, Global, Global 7000 et Global 8000 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

