Circuit Gilles-Villeneuve - Recommandation pour favoriser l'accès des cyclistes au Circuit Gilles-Villeneuve







MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - Un comité aviseur pour la pratique du vélo au Parc Jean-Drapeau, mis sur pied à l'initiative de la Ville de Montréal et de la Société du Parc Jean-Drapeau (SPJD), s'est rencontré aujourd'hui afin de trouver des solutions pour permettre un plus grand accès au circuit tout en assurant la sécurité des usagers.

La Ville de Montréal et la SPJD, reconnaissant que le Circuit Gilles-Villeuneuve est prisé par les cyclistes montréalais et soucieux de le rendre plus accessible de façon sécuritaire, a souhaité rassembler les parties prenantes au dossier afin d'étudier l'ensemble des options disponibles. Étaient présents au comité : Vélo Québec, la Fédération Québécoise des Sports Cyclistes, Triathlon Québec, Parasport Québec, la Mobilisation «Unis contre la fermeture du circuit», le Grand Défi Pierre Lavoie, la Ville de Montréal, la Société de Transport de Montréal (STM), le conseil d'administration de la SPJD.

« Après considération des conditions présentées ce matin, le comité aviseur recommande que le circuit soit ouvert 41 jours de plus que ce qui était initialement prévu. Le circuit serait donc ouvert pour plusieurs jours en juin, juillet, août et septembre. Cette solution permet d'optimiser l'accès au circuit tout en assurant la réalisation des travaux prévus et en garantissant la sécurité des usagers » a expliqué Marc-André Gadoury, conseiller spécial du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable du dossier vélo et observateur au conseil d'administration de la SPJD.

Ces recommandations demandent des modifications de certains trajets d'autobus et doivent donc être approuvées par les instances de la Société de Transport de Montréal et de la Société du Parc Jean-Drapeau avant de pouvoir être entérinées. La décision sera communiquée rapidement.

