VIA Rail enregistre une croissance exceptionnelle pour une troisième année consécutive

Augmentation de 4,1 % de l'achalandage

Augmentation de 9,5 % des revenus voyageurs

MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) rapporte aujourd'hui des résultats record pour 2016. La tendance positive observée depuis mai 2014 se poursuit, la société terminant l'année avec une augmentation de 4,1 % de l'achalandage par rapport à 2015. Les revenus voyageurs ont également augmenté, affichant une croissance de 9,5% comparativement à l'année précédente. Cette augmentation peut être attribuée entre autres au fait que les voyageurs ont été plus nombreux à choisir VIA Rail pour les longs déplacements. En 2016, VIA Rail a transporté près de 4 millions de passagers sur un total de 858 millions de milles.

Une année de records

VIA Rail a atteint des performances record tout au long de 2016, ce qui a contribué à ses résultats de fin d'année sans précédent. La société a amélioré ses résultats de 2015 lors de tous les longs week-ends, incluant Pâques, la fête de la Reine, le Congé civique et la fête du Travail. Elle a atteint un achalandage record durant l'été; plus de 926 000 passagers ont voyagé à bord de ses trains, soit 4,8 % de plus qu'à l'été 2015. La période des Fêtes 2016 a également été la plus occupée des dernières années, affichant une augmentation de 20 % des revenus et de 16 % de l'achalandage par rapport à 2015.

Comparativement à 2015, les revenus des services régionaux (Montréal - Senneterre et Jonquière, Sudbury - White River, Jasper - Prince Rupert, et Winnipeg - Churchill) ont augmenté de 10,1 % en 2016. Le trajet entre Winnipeg et Churchill a connu un rendement exceptionnel, soit une hausse de l'ordre de 20 % pour la deuxième année consécutive. Il a même enregistré son plus fort achalandage depuis 2007 durant la saison d'observation des ours polaires (octobre-novembre).

Pour faire croître l'achalandage, VIA Rail a augmenté la capacité de plusieurs trains du corridor Québec-Windsor et a amélioré son horaire afin d'offrir plus de flexibilité à ses clients qui font le choix du train pour leurs déplacements. À la fin de l'année, elle avait augmenté sa capacité de 8,3 % comparativement à 2015.

« Je suis fière d'avoir récemment joint les rangs d'une entreprise ayant accompli autant de progrès au cours des dernières années! VIA Rail a réussi à se positionner en tant qu'acteur de premier plan au sein du système de transport du Canada, a affirmé la nouvelle présidente du conseil d'administration, Madame Françoise Bertrand. Au cours des prochaines années, en collaboration avec le gouvernement du Canada et les équipes internes de VIA Rail, j'espère contribuer à son développement en favorisant l'avènement d'une vraie mobilité durable tout en remplissant son mandat de d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques pour tous les Canadiens. »

Les passagers avant tout

Déterminée à offrir la meilleure expérience client qui soit, VIA Rail améliore sans cesse ses services. Tenant à proposer des produits canadiens à bord de ses trains, VIA Rail a ajouté des pains Première Moisson, des bagels de Montréal et un scone de fabrication canadienne au menu de la classe Affaires. À partir des commentaires des clients, un nouveau menu pour la classe Économie sera lancé au premier trimestre de 2017. Pour favoriser l'intermodalité et créer une expérience-voyage agréable, VIA Rail a amélioré son partenariat avec Maritime Bus dans les provinces de l'Atlantique, Robert Q dans le Sud-Ouest de l'Ontario et location d'autos Discount dans l'ensemble du corridor.

« S'il y avait encore des doutes quant à la pertinence du service ferroviaire voyageurs au Canada, nos résultats de cette année les ont tous dissipés, a déclaré le président et chef de la direction de VIA Rail, Yves Desjardins-Siciliano. Je suis fier de signaler que, pour la troisième année consécutive, VIA Rail célèbre succès et croissance. La fin de 2016 a marqué notre 11e trimestre consécutif de croissance sur le plan des revenus et notre 4e trimestre consécutif de croissance sur le plan de l'achalandage. Le service ferroviaire voyageurs est un élément essentiel de la lutte aux changements climatiques au Canada, et il est encourageant de voir que, l'an dernier, encore plus de voyageurs ont fait le choix sensé de laisser la voiture à la maison et de prendre le train. Les services de VIA Rail sont une solution de rechange accessible et abordable à la voiture et appuient le virage nécessaire vers un réseau de transport plus durable. »

Le rapport annuel de VIA Rail peut être téléchargé au viarail.ca/fr/a-propos-de-via/gouvernance-et-rapports/rapports-annuels

À propos de VIA Rail Canada

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et ses 2 600 employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société met en service des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et environ 180 collectivités de plus grâce à ses partenariats intermodaux, et mène à bon port près de quatre millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné sept prix d'excellence en sécurité au cours des huit dernières années. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

