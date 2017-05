Salle Enfance Jeunesse à Sherbrooke - Le ministre Luc Fortin rectifie les faits







SHERBROOKE, QC, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - À la suite des propos tenus par le maire de la Ville de Sherbrooke, M. Bernard Sévigny, sur les ondes du 107,7 FM à l'émission Midi Actualité, concernant le dossier de la salle Enfance Jeunesse, le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Sherbrooke, M. Luc Fortin, tient à rectifier les faits.

Rapidement après son entrée en fonction, soit le 8 mars 2016, le ministre Fortin a renouvelé l'accord de principe permettant de réserver un montant de 4 M$, en vertu du Plan québécois des infrastructures, pour la construction de cette nouvelle salle. Précisons que ce montant est toujours disponible et réservé à cette fin.

À ce jour, le ministère de la Culture et des Communications est toujours en attente de renseignements importants que doit lui fournir la Ville de Sherbrooke pour pouvoir finaliser l'analyse du projet, notamment, la confirmation écrite des autres partenaires financiers.

De plus, il est de la responsabilité de la Ville, à titre de promoteur, de s'assurer de la participation financière du gouvernement fédéral.

Le ministre Fortin souhaite la concrétisation prochaine de ce projet porteur pour la jeunesse sherbrookoise. Pour ce faire, il importe que la Ville poursuive sa collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications.

