Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux continuent d'élaborer le prochain cadre stratégique pour l'agriculture







OTTAWA, le 10 mai 2017 /CNW/ - Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) de l'Agriculture se sont réunis aujourd'hui afin de discuter du processus d'élaboration du prochain cadre stratégique pour l'agriculture, qui aidera les agriculteurs et les transformateurs d'aliments du Canada à développer leurs entreprises. Les ministres* sont déterminés à continuer d'appuyer le secteur agricole. Ils se réuniront de nouveau en juillet pour s'assurer que les préparatifs en vue du lancement du prochain cadre le 1er avril 2018 avancent bien.

La réunion d'aujourd'hui a été coprésidée par Lawrence MacAulay, ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et par Steve Crocker, ministre des Pêches et des Ressources terrestres de Terre?Neuve?et?Labrador. Les ministres FPT ont réaffirmé leur engagement à établir le prochain cadre stratégique et ont discuté des programmes et des services pour le secteur, y compris les programmes de gestion des risques de l'entreprise. Leurs travaux se fondent sur les grandes priorités énoncées dans la Déclaration de Calgary que les ministres FPT ont émise en juillet 2016. Les gouvernements FPT ont consulté un large éventail d'intervenants, notamment les producteurs, les transformateurs, les communautés autochtones, les femmes, les jeunes, les petits secteurs et les secteurs émergents.

Les ministres ont également discuté de l'importance du commerce et du développement des marchés. Le Canada et les États-Unis ont une longue tradition de coopération et sont l'un pour l'autre le premier partenaire commercial pour les produits agroalimentaires. Cette relation commerciale mutuellement avantageuse et hautement intégrée permet de maintenir des millions d'emplois pour la classe moyenne des deux côtés de la frontière. Les gouvernements FPT continueront de favoriser cette relation. Les ministres se sont également engagés à maintenir l'intégrité du système de gestion de l'offre.

Les ministres FPT ont discuté de l'importance du secteur agricole et agroalimentaire pour l'économie canadienne. Le budget fédéral de 2017 décrit le plan du gouvernement du Canada pour appuyer le secteur et souligne l'importance du prochain cadre stratégique qui aidera à définir et à orienter l'avenir de l'agriculture au pays.

Citations

« De concert avec les provinces et les territoires, le gouvernement du Canada s'est engagé à élaborer des programmes et des services novateurs pour faire en sorte que le secteur agricole demeure un chef de file de la croissance économique au Canada. Notre secteur agricole dynamique aidera à répondre à la demande mondiale grandissante d'aliments de haute qualité produits de façon durable et à assurer la croissance de la classe moyenne canadienne. »

- Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'agriculture joue un rôle essentiel dans l'économie de Terre-Neuve-et-Labrador. La croissance du secteur aidera énormément le Canada à réaliser ses priorités nationales. Conscients des belles possibilités que nous offre l'avenir, nous continuons de travailler avec le secteur local et nos homologues fédéraux et provinciaux pour militer en faveur de l'adoption de programmes qui répondent aux besoins de nos agriculteurs, de nos producteurs et de nos consommateurs. »

- Steve Crocker, ministre des Pêches et des Ressources foncières

Les faits en bref :

Le cadre actuel pour l'agriculture, Cultivons l'avenir 2 (CA 2), représente un investissement de trois milliards de dollars des gouvernements FPT dans des initiatives stratégiques de promotion de l'innovation, de la compétitivité et du développement des marchés sur une période de cinq ans (2013-2018).

Les programmes FPT de gestion des risques de l'entreprise de CA 2 sont axés sur la demande. Les gouvernements FPT ont versé 5,7 milliards de dollars jusqu'ici pour aider les producteurs à composer avec les risques qui dépassent leur capacité de gestion et qui menacent la viabilité de leurs exploitations.

Les ministres FPT ont émis en juillet 2016 la Déclaration de Calgary qui décrit les grandes priorités du prochain cadre stratégique.

qui décrit les grandes priorités du prochain cadre stratégique. Le secteur agroalimentaire du Canada est un moteur important de l'économie canadienne et une industrie hautement performante dans le marché mondial d'aujourd'hui. Il apporte plus de 100 milliards de dollars par année au PIB du pays et emploie un Canadien sur huit.

*Les ministres des gouvernements de la Nouvelle-Écosse, des Territoires du Nord-Ouest, de la Colombie-Britannique et du Yukon étaient représentés par leur délégué.

**Le gouvernement de l'Ontario a proposé un examen des programmes de GRE et a souligné que les ministres avaient demandé à leurs fonctionnaires d'établir une marche à suivre pour examiner la GRE et d'autres aspects du cadre en vue de présenter une proposition globale à la conférence annuelle de juillet.

Liens connexes

