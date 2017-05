Invitation aux médias - Présentation du projet de loi concernant le Réseau électrique métropolitain (REM)







QUÉBEC, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - À la suite de la présentation prévue à l'Assemblée nationale du projet de loi concernant le Réseau électrique métropolitain, le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il présentera les principales mesures dudit projet. À cette occasion, il sera accompagné du ministre des Finances, M. Carlos Leitão et du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux.

Date : Le jeudi 11 mai 2017



Heure : 11 h 30**



Lieu : Foyer La Fontaine du hall principal de l'hôtel du Parlement

** Sous réserve que l'Assemblée accepte d'être saisie du projet de loi

SOURCE Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 10 mai 2017 à 18:58 et diffusé par :