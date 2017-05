268 000 $ en soutien financier - La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, fière partenaire du Centre Philou







MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ), qui célèbre cette année ses 5 ans d'existence et dont la mission consiste à soutenir la cause des proches aidants, octroie une aide financière au Centre Philou pour la réalisation de son projet de relocalisation.

Présente à l'inauguration des nouvelles installations du Centre Philou, la présidente de la Fondation, Dre Diane Francoeur, a profité de l'occasion pour annoncer l'octroi d'un 4e soutien financier, cette fois de 71 000$, pour l'acquisition de divers équipements spécialisés servant à la dispensation des soins aux enfants. Depuis 2012, la Fondation a remis la somme de 268 000 $ au Centre pour lui permettre d'offrir du répit aux parents qui y confient leurs enfants.

« Le Centre Philou offre des services de répit qui sont indispensables aux parents d'enfants handicapés. Sa mission touche profondément les médecins de toutes nos spécialités, qui savent que les besoins sont immenses et qu'ils évoluent avec le temps. Cette dimension, le Centre l'a bien comprise en adaptant son offre de services », a déclaré Dre Francoeur.

Les enfants qui fréquentent le Centre Philou peuvent compter sur un personnel dévoué et sensible à leur réalité toujours de plus en plus complexe, comme celle de Philippe, le fils de la fondatrice et directrice générale du Centre. Il devient alors primordial d'adapter les équipements spécialisés en conséquence.

« Lorsque Diane Chênevert nous a parlé de son projet d'acquisition et de déménagement pour élargir sa clientèle et son offre de services, nous y avons spontanément souscrit pour que le Centre puisse y donner suite et acquérir de nouveaux équipements. C'est avec une immense fierté que les médecins spécialistes soutiennent financièrement les projets du Centre Philou », a conclu Dre Francoeur.

La FFMSQ en bref

Créée en 2012, la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec est un organisme de bienfaisance régi par la Loi de l'impôt sur le revenu. En soutenant financièrement divers projets de répit, la Fondation souhaite améliorer de façon très concrète la vie des proches aidants au Québec, des gens qui s'investissent entièrement pour soutenir un proche qui souffre d'une incapacité liée à une maladie permanente ou dégénérative, ou à un handicap, peu importe son âge.

Depuis 5 ans, près de 4 millions de dollars ont ainsi été octroyés pour la réalisation de quelque 168 projets réalisés dans presque toutes les régions du Québec. Pour en savoir plus, consulter le site de la Fondation à l'adresse suivante : fondation.fmsq.org.

Un répit aujourd'hui... pour la vie!

SOURCE Fédération des médecins spécialistes du Québec

Communiqué envoyé le 10 mai 2017 à 18:43 et diffusé par :