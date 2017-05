Prometic annonce les faits saillants de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2017







Efficacité clinique du PBI-4050 démontrée et confirmée chez les patients souffrant du syndrome métabolique et diabète de type 2, de la fibrose pulmonaire idiopathique et du syndrome d'Alstrôm

Efficacité clinique du plasminogène démontrée et confirmée chez les patients souffrant de déficience en plasminogène

Dépôt de la demande de licence de produits biologiques complété

Infrastructure commerciale et modèle d'affaires flexible faciliteront le lancement commercial du plasminogène

Progression du PBI-4050 vers les étapes des études cliniques contrôlées contre placebo de phase 2/3 pour la FPI et les maladies rénales chroniques

Rentrées de fonds significatives de 69 millions $ jusqu'à présent en 2017

LAVAL, QC, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - ProMetic Sciences de la Vie inc. (TSX: PLI) (OTCQX: PFSCF) (« ProMetic » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui les faits saillants de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2017 et les résultats concernant l'élection des membres du conseil d'administration.

Grâce à trois (3) études de phase 2 confirmant les effets cliniques positifs du PBI-4050 sur le foie, le pancréas, les reins et les poumons, Prometic a significativement diminué les risques des programmes cliniques pour le PBI-4050 et ses analogues à venir. Les études cliniques pivots de phase 2/3 pour la fibrose pulmonaire idiopathique (« FPI ») et les maladies rénales chroniques devraient débuter lors du second semestre de 2017. Des données supplémentaires provenant de l'étude ouverte de phase 2 du syndrome d'Alström deviendront disponibles au cours des prochains mois.

La plasminogène devrait comme prévu devenir commercialement disponible lors du quatrième trimestre de 2017 pour le traitement de la déficience congénitale. Les plans d'expansion du plasminogène vers les indications futures ont été présentés, incluant la façon dont le plasminogène pourrait fortement contribuer au prompt rétablissement de patients gravement malades ou blessés suite à de graves brûlures ou au syndrome respiratoire aigu. Le programme clinique conçu pour valider de telles utilisations médicales futures est en cours ainsi que les études cliniques pour les perforations tympaniques et ulcères diabétiques du pied.

La Société a renforcé sa position financière par l'entremise d'une combinaison de transactions annoncées au cours des dernières semaines, incluant un prêt de 25 millions $, et 23 millions $ en paiements à recevoir en 2017 provenant d'une licence pour certains droits rattachés à des petites molécules pour la Chine. De plus, les résultats du premier trimestre devraient correspondre avec les performances récentes, incluant les revenus, à une légère baisse dans les dépenses de R et D et perte au titre de BAIIA. Prometic anticipe d'autres rentrées de fonds pour 2017 et est maintenant bien positionnée pour continuer d'avancer ses principaux programmes cliniques et poursuivre des opportunités de partenariat.

Durant la présentation, l'équipe de direction a confirmé qu'ils s'attendaient à atteindre les jalons suivants pour 2017 :

Pour son médicament candidat à base de petites molécules, le PBI-4050, Prometic entend :

Débuter deux (2) études cliniques contrôlées contre placebo chez les patients souffrant de FPI et une étude clinique de phase 2/3 portant sur les maladies rénales chroniques avec un impact financier minime en 2017;

Fournir des données d'efficacité supplémentaires provenant de l'étude clinique ouverte de phase 2 en cours au Royaume-Uni et élargir le programme clinique aux patients souffrant du syndrome d'Alström aux États-Unis;

Compléter le recrutement des patients souffrant de fibrose kystique et du diabète qui en découle dans l'étude de phase 2 contrôlée contre placebo; et

Débuter une étude clinique de phase 1 pour le PBI-4547, un analogue du PBI-4050 désigné pour des patients atteints de NASH.

Pour le plasminogène, Prometic entend :

Obtenir l'approbation de la FDA pour l'utilisation du plasminogène chez les patients souffrant de la déficience congénitale en plasminogène;

Compléter la période additionnelle de suivi de 36 semaines à l'étude clinique de phase 2/3 pour l'utilisation du plasminogène chez les patients souffrant de la déficience congénitale en plasminogène;

Déposer sa demande d'approbation au Canada; et

Débuter des programmes cliniques de phase 2 chez des patients souffrant de déficiences en plasminogène acquises et chez des patients souffrant de plaies difficiles à traiter et de perforations tympaniques.

Pour l'IVIG, Prometic entend :

Compléter l'étude clinique de phase 1/3 chez les patients adultes;

Compléter le recrutement des patients pédiatriques dans le programme clinique de phase 1/3.

Pour ses autres produits thérapeutiques candidats dérivés du plasma, Prometic entend :

Compléter la mise à l'échelle du procédé pour l'Alpha-1 Antitrypsine afin de débuter le programme clinique; et

Protéger, divulguer et déposer une demande de médicament orphelin pour l'IAIP

De plus, Prometic entend aussi:

Obtenir des désignations de médicaments orphelins supplémentaires pour ses médicaments candidats dérivés du plasma et à partir de petites molécules;

Avancer les analogues du PBI-4050 vers les étapes cliniques; et

Développer et avancer de nouveaux bioprocédés afin de permettre la production de nouveaux médicaments candidats dérivés du plasma.

Commentant sur les progrès des programmes cliniques en cours et ciblés chez Prometic, M. Pierre Laurin, Président et chef de la direction de Prometic mentionnait : « Nous sommes heureux de voir nos médicaments candidats générer d'aussi bonnes données cliniques dans tous nos programmes en cours. Il est aussi très intéressant de voir se développer des franchises thérapeutiques spécifiques pour les poumons, les reins et le foie basées tant pour les médicaments à base de petites molécules que ceux dérivés du plasma ».

En plus des jalons réglementaires et de développement de produits mentionnés ci-haut, Prometic a aussi communiqué qu'elle entendait :

Relancer la croissance de son unité de bioséparation

Compléter sa structure de commercialisation et de marketing pour le lancement du plasminogène aux États-Unis

Continuer d'optimiser ses opérations; et

Conclure des partenariats pour ses médicaments candidats provenant des petites molécules et dérivés du plasma

Le mandat des auditeurs en poste, Ernst & Young, a été renouvelé à titre d'auditeurs de la Société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires

Les administrateurs suivants ont été élus jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient dûment élus ou nommés

Dr. Simon Best

M. Andrew Bishop

M. Stefan Clulow

M. Ken Galbraith

M. David John Jeans

M. Charles Kenworthy

M. Pierre Laurin

Mme. Louise Ménard

M. Paul Mesburis

Dr John Moran

Mme Nancy Orr

M. Bruce Wendel

NOM DU CANDIDAT

POUR

CONTRE

ABSTENTION



Votes %

Votes %

Votes % Simon Best

148 849 897 99,02

n/a n/a

1 465 577 0,98 Andrew Bishop

148 671 365 98,91

n/a n/a

1 644 109 1,09 Stefan Clulow

145 170 758 96,58

n/a n/a

5 144 716 3,42 Kenneth Galbraith

148 887 829 99,05

n/a n/a

1 427 645 0,95 David John Jeans

149 156 275 99,23

n/a n/a

1 159 199 0,77 Charles Kenworthy

125 495 531 83,49

n/a n/a

24 819 943 16,51 Pierre Laurin

147 810 566 98,33

n/a n/a

2 504 908 1,67 Louise Ménard

148 505 859 98,80

n/a n/a

1 809 615 1,20 Paul Mesburis

148 952 575 99,09

n/a n/a

1 362 899 0,91 John Moran

145 189 144 96,59

n/a n/a

5 126 330 3,41 Nancy Orr

149 081 840 99,18

n/a n/a

1 233 634 0,82 Bruce Wendel

144 088 928 95,86

n/a n/a

6 226 546 4,14

À propos de Prometic Sciences de la Vie inc.

Prometic Sciences de la Vie inc. (http://www.prometic.com) est une société biopharmaceutique établie de longue date possédant une expertise mondialement reconnue en bioséparation, en produits thérapeutiques dérivés du plasma et en développement de médicaments à base de petites molécules. Prometic poursuit activement le développement de ses propres produits thérapeutiques à base de petites molécules ciblant des besoins médicaux non-comblés dans les domaines de la fibrose, de l'anémie, de la neutropénie, du cancer et des maladies auto-immunes et de l'inflammation ainsi que certaines néphropathies. Prometic offre aussi ses technologies de pointe pour la purification à grande échelle des produits biologiques, le fractionnement du plasma et l'élimination des agents pathogènes à une base croissante de chefs de file de l'industrie et utilise sa propre technologie d'affinité procurant une extraction et purification de protéines thérapeutiques du plasma humain hautement efficace afin de développer des produits thérapeutiques de première classe. Établie à Laval (Canada), Prometic possède des installations de recherche et développement en Angleterre, aux États-Unis et au Canada, et de fabrication au Royaume-Uni et activités commerciales aux États-Unis, Canada, en Europe, en Russie, en Asie et en Australie.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de Prometic. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses portent notamment sur la capacité de Prometic d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques à valeur ajoutée et d'obtenir des contrats relatifs à ses produits et services, la disponibilité de ressources financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement, le succès et la durée d'études cliniques, la capacité de Prometic de se prévaloir d'occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique, les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les évènements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans la notice annuelle de Prometic pour l'année terminée le 31 décembre 2015, sous la rubrique « Risques et incertitudes reliés aux activités de Prometic ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières. Tous les montants sont en dollars canadiens sauf si précisé autrement.

