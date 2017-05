Le Fonds de solidarité FTQ fait un don de 35 000 $ à la Croix-Rouge pour venir en aide aux sinistrés des inondations au Québec







Informations concernant le rachat des actions

au Fonds de solidarité FTQ en cas de sinistre

MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - Même si la situation concernant les inondations au Québec s'est stabilisée au cours des derniers jours, les besoins urgents sont toujours nombreux. Selon les plus récentes informations, les bénévoles de la Croix-Rouge sont présentement à l'oeuvre dans 25 municipalités et 12 centres d'aide et d'information et portent assistance à plus de 1 400 personnes.1

Pour venir en aide aux milliers de sinistrés, le Fonds de solidarité FTQ fait un don de 35 000 $ la Croix-Rouge. De tels dons permettent à l'organisation d'offrir des services de première nécessité aux évacués dans les communautés touchées.

Pour faire un don au Fonds de secours pour les inondations printanières, visitez le site Web de la Croix-Rouge au www.croixrouge.ca.

Rachats des actions en cas de sinistre

Les actionnaires du Fonds de solidarité FTQ qui à la suite des inondations ont subi un sinistre sur leur résidence principale, peuvent faire une demande de rachat de leurs actions auprès du Fonds.

En vertu de la politique d'achat de gré à gré du Fonds de solidarité FTQ, telle qu'approuvée par le gouvernement du Québec, le tout est soumis à certaines conditions et les preuves requises pour demander un rachat en cas de sinistre portant sur la résidence principale sont :

le formulaire du Fonds « Sinistre portant sur la résidence principale » comprenant la section « Déclaration solennelle de l'actionnaire » attestant de l'incapacité financière à payer les conséquences du sinistre;

une preuve du sinistre;

une preuve de l'absence d'indemnisation ou de l'indemnisation partielle;

une preuve des frais reliés au sinistre;

une preuve que les placements encaissables ont été liquidés ou qu'ils ne sont pas liquidables.

Toutes les actions sont admissibles au rachat jusqu'à concurrence du montant nécessaire pour payer complètement ou substantiellement les frais encourus. Les actionnaires ayant bénéficié d'un rachat en vertu de ce critère ne pourront acquérir des actions du Fonds pendant l'année qui suivra le rachat.

Les actionnaires du Fonds peuvent obtenir plus de renseignements ou obtenir de l'assistance en contactant le service à l'épargnant :

Montréal : 514 383-3663

Québec : 418 622-3663

Ailleurs au Québec (sans frais) : 1-800-567-3663

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécoises et des Québécois. Avec un actif net de 12,2 milliards de dollars au 30 novembre 2016, le Fonds contribue à la création et au maintien de plus de 187 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 600 entreprises et compte plus de 618 000 actionnaires-épargnants. fondsftq.com

1 Source : http://www.croixrouge.ca/blogue/2017/5/nos-benevoles-assistent-les-sinistres-des-inondations

