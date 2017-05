ÉVÈNEMENT ANNULÉ - Don transformateur versé à l'Université McGill par la Fondation de la famille Bensadoun







Cette annonce a été annulée en raison de circonstances exceptionnelles au Québec. Les inondations ont affecté un grand nombre de résidents dans la province et l'état d'urgence est toujours en vigueur.

MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ -

L'annonce du don aura lieu en présence de chefs de file du gouvernement et de l'industrie

Les membres des médias sont conviés à l'annonce publique d'un don transformateur à McGill, qui fera de l'Université, de Montréal, du Québec et du Canada des leaders mondiaux dans le domaine de la gestion du commerce de détail.

De concert avec des représentants des gouvernements fédéral, provincial et municipal, l'annonce aura lieu en présence de monsieur Aldo Bensadoun, fondateur du Groupe ALDO, de la professeure Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière de l'Université McGill, de la professeure Isabelle Bajeux-Besnainou, doyenne de la Faculté de gestion Desautels, et de plusieurs chefs de file de l'industrie.

Quoi : Annonce d'un don transformateur versé à l'Université McGill



Qui : Monsieur Aldo Bensadoun, O.C., C.Q., fondateur, Groupe ALDO

Professeure Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière, Université McGill

Professeure Isabelle Bajeux-Besnainou, doyenne, Faculté de gestion Desautels



Quand : Le vendredi 12 mai 2017 à 13 h 30 13 h 30 Début de l'annonce 14 h 04 Séance de photos officielles 14 h 06 Séance de questions et de réponses en compagnie des médias avec les professeures Fortier et Bajeux-Besnainou 14 h 16 Entrevues avec monsieur Bensadoun et les professeures Fortier et Bajeux?Besnainou (toute demande d'entrevue avec monsieur Bensadoun doit être soumise avant l'événement.)



Où : Pavillon Bronfman, Université McGill

1001, rue Sherbrooke Ouest, salon du 2e étage

Montréal (Québec) H3A 1G5

