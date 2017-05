Don de 100 000 $ - Les médecins spécialistes, solidaires des victimes des inondations







MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est la beauté des paysages et la richesse de sa géographie qu'a voulu évoquer Claude Gauthier en chantant « Je suis de lacs et des rivières » (Le plus beau voyage). Malheureusement, aujourd'hui, c'est une grande partie du territoire québécois, qui vit des heures difficiles à cause d'inondations, de glissements de terrain et de vents violents. Et l'accalmie tant souhaitée n'est pas encore au rendez-vous, les prévisions météorologiques annonçant encore des précipitations dans les prochains jours.

Solidaires, les médecins spécialistes, par le biais de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, ont décidé de verser un don de 100 000 $ pour offrir un répit à la population éprouvée. « De Gatineau à Gaspé, c'est tout le Québec qui est secoué. Les médecins spécialistes connaissent bien les effets de la détresse et de ses conséquences sur la santé physique ou mentale des personnes, ainsi que sur les enjeux de santé publique. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité pour apporter, nous aussi, un soutien tangible aux sinistrés », a expliqué la présidente de la FMSQ, Dre Diane Francoeur.

« Nous espérons que d'autres organisations ou syndicats professionnels se joindront à cet élan de solidarité, notamment nos collègues médecins de famille », a ajouté Dre Francoeur.

La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, organisme de bienfaisance régi par la Loi de l'impôt sur le revenu, a été créée en avril 2012. En soutenant financièrement divers projets de répit, la Fondation souhaite améliorer de façon très concrète la vie des proches aidants au Québec, des gens qui s'investissent entièrement pour soutenir un proche qui souffre d'une incapacité liée à une maladie permanente ou dégénérative, ou à un handicap.

Un répit aujourd'hui... pour la vie!

