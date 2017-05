Logistec Corporation annonce les résultats de l'élection des administrateurs







MONTRÉAL, 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - Logistec Corporation (TSX : LGT.A LGT.B) a annoncé les résultats de l'élection des administrateurs suite à son assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu le 9 mai 2017.

Chacun des candidats proposés à titre d'administrateur dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de Logistec Corporation datée du 17 mars 2017 a été élu au moyen d'un vote à main levée. Au total, 7 254 822 actions ordinaires de catégorie A (97,88 % de la catégorie) et 3 137 072 actions subalternes à droit de vote de catégorie B (66,21 % de la catégorie) étaient représentées en personne ou par procuration à l'assemblée, représentant 97,22 % des droits de vote rattachés aux actions émises et en circulation au 20 mars 2017, date de référence. Les procurations données à la direction ainsi qu'aux représentants présents à l'assemblée en vue de l'élection des administrateurs ont été exercées de la manière suivante :





Administrateurs Pourcentage des votes

Pour Abstention Madeleine Paquin 99,88 % 0,12 % James C. Cherry 99,88 % 0,12 % Serge Dubreuil 99,88 % 0,12 % Curtis Jay Foltz 99,97 % 0,03 % George Gugelmann 99,88 % 0,12 % Nicole Paquin 99,88 % 0,12 % George R. Jones 99,87 % 0,13 % Rudy Mack 99,88 % 0,12 % David M. Mann 99,88 % 0,12 % J. Mark Rodger 99,87 % 0,13 % Suzanne Paquin 99,88 % 0,12 % Luc Sabbatini 99,87 % 0,13 %

À propos de Logistec

Établie à Montréal (Québec), Logistec Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles. Elle offre des services de manutention de vrac, de marchandises diverses et de conteneurs dans quelque 30 ports et 40 terminaux situés dans l'est de l'Amérique du Nord. Elle offre également des services de transport maritime côtier principalement vers l'Arctique, des services de transport ferroviaire sur courte distance, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien.

De plus, la Société oeuvre dans le secteur environnemental où elle offre à une clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services de réhabilitation structurale sans tranchée de conduites d'eau souterraines, de gestion des matières réglementées, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de boyaux tissés.

Les actions de Logistec, société ouverte depuis 1969, sont inscrites à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour plus d'informations, veuillez visiter le www.logistec.com.

