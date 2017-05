ESPGHAN : les consommateurs sont induits en erreur par les aliments sans gluten, conclut une étude







PRAGUE, May 10, 2017 /PRNewswire/ --

Les produits sans gluten ne peuvent pas être considérés comme des substituts suffisants à leurs équivalents contenant du gluten, ce qui incite les scientifiques à demander une reformulation des aliments sans gluten avec des matières premières plus saines pour garantir une nutrition saine pour les enfants.

Les résultats de l'enquête, présentés aujourd'hui lors du 50e Congrès annuel de la Société européenne de gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatrique (ESPGHAN), ont montré que les articles sans gluten ont un contenu énergétique significativement plus élevé et une composition nutritionnelle différente que leurs équivalents contenant du gluten. Beaucoup de produits contenant du gluten - en particulier les pains, les pâtes, les pizzas et les farines - contiennent également trois fois plus de protéines que leurs équivalents sans gluten.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/508078/Espghan_Infographic.jpg )



Les déséquilibres soulignés dans l'étude pourraient avoir une influence sur la croissance des enfants et augmenter le risque d'obésité chez eux.

L'étude a examiné plus de 1 300 produits et trouvé que :

Les pains sans gluten ont un contenu significativement plus haut en lipides et en acides gras saturés

Les pâtes sans gluten ont un contenu significativement plus bas en sucres et en protéines

Les biscuits sans gluten ont un contenu significativement plus bas en protéines et significativement plus élevé en lipides

L'expert et chercheur principal de l'ESPGHAN, le Dr Joaquim Calvo Lerma, explique : « Tandis que de plus en plus de personnes suivent un régime sans gluten pour gérer efficacement leur maladie coeliaque, il est impératif que des aliments commercialisés comme substituts soient reformulés pour garantir qu'ils ont véritablement des valeurs nutritionnelles similaires. C'est particulièrement important pour les enfants, car un régime bien équilibré est essentiel pour une croissance et un développement sains. »

Les experts avertissent également que les consommateurs pourraient ne pas être conscients de ces variances peu saines en raison d'un mauvais étiquetage nutritionnel.

Le Dr Martinez-Barona, co-chercheur principal, commente à ce sujet : « Lorsque les valeurs nutritionnelles des produits sans gluten varient significativement de leurs équivalents contenant du gluten, l'étiquetage doit clairement l'afficher. Les consommateurs devraient également recevoir des conseils qui renforcent leur compréhension des compositions nutritionnelles des produits, pour leur permettre de faire des achats en meilleure connaissance de cause et de garantir qu'ils suivent un régime équilibré. »

Daciana Sarbu, membre du Parlement européen, vice-présidente de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, ajoute : « Les produits sans gluten qui ne sont pas préemballés ne sont pas soumis aux mêmes exigences d'étiquetage que les produits préemballés. Dans ce cas, les consommateurs pourraient être moins conscients des importantes différences nutritionnelles ayant des impacts potentiellement significatifs sur la santé. J'ai toujours soutenu l'étiquetage appelé « des feux tricolores » pour faciliter la comparaison facile entre les produits en termes de substances nutritives essentielles comme les protéines, les graisses et les sucres. »

Pour de plus amples informations, veuillez envoyer un courriel à media@espghan.org ou appeler James M. Butcher au +44(0)1444-811-099.

Communiqué envoyé le 10 mai 2017 à 18:01 et diffusé par :