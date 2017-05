Forage Orbit Garant annonce ses résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2017







VAL-D'OR, QC, le 10 mai 2017 /CNW/ - Forage Orbit Garant inc. (TSX : OGD) (« Orbit Garant » ou « la Société ») a présenté aujourd'hui ses résultats pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 31 mars 2017. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf si indication contraire. Les pourcentages sont calculés selon les chiffres contenus dans les états financiers et pourraient ne pas correspondre aux montants arrondis présentés dans ce communiqué de presse.

Sommaire











($ en millions de dollars, sauf les résultats par action) Trimestre

terminé le

31 mars 2017 Trimestre

terminé le

31 mars 2016 Neuf mois terminés le

31 mars 2017 Neuf mois

terminés le

31 mars 2016 Produits tirés de contrats 29,9 $ 28,1 $ 87,8 $ 74,1 $ Bénéfice brut (perte brute) 1,2 $ 1,3 $ 5,6 $ 5,9 $ Marge brute (%) 3,9 4,7 6,3 8,0 Marge brute ajustée (%)¹ 10,7 14,9 14,1 17,5 BAIIA2 (0,5) $ 0,3 $ 2,0 $ 3,2 $ Bénéfice net (perte nette) (2,2) $ (2,6) $ (4,3) $ (4,6) $ Bénéfice net (perte nette) par action









- de base et dilué(e) (0,06) $ (0,07) $ (0,12) $ (0,13) $ Total des mètres forés 313 184 313 469 917 194 817 595



1 Conformément aux normes IFRS, le bénéfice brut et la marge brute incluent la dotation aux amortissements. Aux fins de comparaison, la marge brute ajustée est présentée sans la dotation aux amortissements. 2 Le BAIIA est défini comme le résultat net avant intérêts, impôts, amortissements et dépréciation.

« Grâce au renforcement des prix de l'or et des métaux de base depuis le début de 2016 et à l'amélioration importante des activités de financement des sociétés d'exploitation et d'exploration minière, nous connaissons une forte croissance de la demande de nouveaux clients et de clients existants au Canada. Nous avons récemment renouvelé et obtenu trois contrats de forage importants avec un client majeur pour des projets au Nunavut, ce qui représente des produits potentiels de plus de 100 M$ au cours des cinq prochains exercices. Nous nous attendons à ce que notre taux d'utilisation des foreuses de surface au Québec et en Ontario soit complet ou presque d'ici la fin de notre exercice financier », a affirmé Éric Alexandre, Président et chef de la direction d'Orbit Garant. « Nos marges et notre rentabilité au cours du trimestre continuent de refléter des prix plus bas pour les contrats existants au Canada, de même qu'une augmentation des coûts de formation des employés et de mobilisation de projets, alors que nous continuons d'augmenter nos activités afin de répondre à une demande accrue. Nous prévoyons maintenant voir l'effet positif de l'augmentation de nos taux d'utilisation et des prix sur les nouveaux contrats au Canada vers la fin de l'exercice 2017 et au cours de l'exercice 2018. »

« Nous sommes satisfaits de la performance de nos activités à l'international, particulièrement au Chili, où nous voyons de nouvelles opportunités de soumissionner sur des projets. Nous avons une légère diminution de nos produits à l'international au cours du trimestre, principalement en raison de la diminution des activités de forage dans un projet au Guyana. Vers la fin du trimestre, nous avons commencé un nouveau contrat de forage au Burkina Faso. Nous avons actuellement des activités de forage au Chili, au Guyana, au Kazakhstan, au Ghana et au Burkina Faso, ce qui démontre le grand progrès que nous avons accompli dans l'augmentation de notre présence sur le marché international », a ajouté M. Alexandre. « Pour l'avenir, avec notre bilan solide, notre présence étendue à l'international, nos efforts en innovation technologique et une offre de service complète, combinés à la forte demande et aux nouvelles opportunités de projets, nous sommes bien positionnés pour une croissance rentable. »

Résultats financiers du troisième trimestre

Pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2017 (« T3 2017 »), les produits ont augmenté de 6,5 % à 29,9 M$, par rapport à 28,1 M$ pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2016 (« T3 2016 »). Les produits au Canada ont augmenté de 9,6 % à 23,4 M$, par rapport à 21,4 M$ au T3 2016, reflétant une augmentation du nombre de mètres forés. Les produits à l'international ont été de 6,5 M$, par rapport à 6,7 M$ au T3 2016. La légère diminution des produits à l'international découle de la diminution des activités de forage d'un projet au Guyana comparativement au troisième trimestre de l'année précédente. Orbit Garant a foré 313 184 mètres au T3 2017, par rapport à 313 469 mètres au T3 2016. Les produits moyens consolidés par mètre foré se sont établis à 95,17 $, en hausse par rapport à 87,86 $ pour le T3 2016. L'augmentation des produits moyens consolidés par mètre foré au T3 2017 est attribuable aux activités de forage spécialisé de la Société au Chili, qui est facturé à un prix supérieur que le forage traditionnel.

Le bénéfice brut au T3 2017 s'est chiffré à 1,2 M$, par rapport à 1,3 M$ au T3 2016. La marge brute ajustée, excluant la dotation aux amortissements de 2,0 M$, a été de 10,7 %, par rapport à une marge brute ajustée, excluant la dotation aux amortissements de 2,9 M$, de 14,9 % au T3 2016. La diminution du bénéfice brut et de la marge brute ajustée est principalement attribuable aux prix moins élevés pour les contrats déjà existants au Canada et à l'augmentation des coûts de formation des employés et de mobilisation pour les projets, reflétant l'augmentation de la demande des clients pour les services de forage de la Société.

Les frais généraux et administratifs s'établissaient à 3,8 M$ (ce qui représente 12,6% des produits) au T3 2017, par rapport à 3,9 M$ (ce qui représente 13,9 % des produits) au T3 2016. La diminution reflète la discipline en matière de coûts de la Société lors de son expansion commerciale.

Le bénéfice (ou la perte) avant intérêts, impôt et amortissement (« BAIIA »)1 était de (0,5) M$ au T3 2017, par rapport à 0,3 M$ au T3 2016.

La perte nette de la Société pour le T3 2017 s'est chiffrée à 2,2 M$, ou 0,06 $ par action, par rapport à une perte nette de 2,6 M$, ou 0,07 $ par action, au T3 2016. La diminution du bénéfice brut et de la marge brute ajustée découlant de l'augmentation de l'investissement d'Orbit Garant dans la formation de ses employés et de coûts de mobilisation pour de nouveaux projets ont contribué à la perte nette pour le trimestre.

Au cours du T3 2017, la Société a généré 5,4 M$ grâce aux activités de financement, comparativement à un montant minime au T3 2016. La Société a utilisé un montant net de 6,0 M$ au cours du T3 2017 sur sa facilité de crédit renouvelable et garantie de trois ans (la « Facilité de Crédit ») auprès de la Banque Nationale du Canada Inc. (le « prêteur »), comparativement à un retrait de 1,1 M$ au T3 2016. En plus de ce qui est mentionné précédemment, la Société a fourni une lettre de crédit de 1,0 M$ US (ou environ 1,3 M$ CA) à la banque de l'une de ses filiales à partir de la facilité de crédit. Au 31 mars 2017, la Société avait prélevé sur sa facilité un montant de 14,8 M$, par rapport à 7,4 M$ au 30 juin 2016, et le plein montant a été reclassé des passifs non courants aux passifs courants puisque la Facilité de Crédit vient à échéance le 19 décembre 2017. Par conséquent, le fonds de roulement de la Société s'élevait à 35,1 M$, par rapport à 42,9 M$ au 30 juin 2016. La Société discute actuellement avec le prêteur pour renouveler et prolonger la Facilité de Crédit, après quoi la dette pourrait de nouveau être classée à long terme. En décembre 2016, la Société a contracté une facilité de crédit auprès d'Exportation et développement Canada pour un montant de 2,5 M$. Le prêt visait à financer les besoins en immobilisations pour les activités à l'international de la Société.

Au 31 mars 2017, il y avait 36 093 419 actions ordinaires d'Orbit Garant émises et en circulation.

Les états financiers consolidés non audités ainsi que le rapport de gestion d'Orbit Garant pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 31 mars 2017 se trouvent sur le site Web de la Société à l'adresse www.orbitgarant.com ou sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Conférence téléphonique

Éric Alexandre, Président et chef de la direction, et Alain Laplante, Vice-président et chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique (en anglais) destinée aux analystes et investisseurs, le jeudi 11 mai 2017 à 10 h (heure de l'Est). Les numéros de téléphone pour participer à la conférence téléphonique sont le 647 427-7450 ou le 1 888 231?8191. Une retransmission audio en direct de la conférence téléphonique sera accessible sur Internet à l'adresse suivante : http://www.orbitgarant.com/en/sites/fog/investors.aspx. La retransmission sera archivée par la suite.

Pour accéder à la reprise de la conférence téléphonique, veuillez composer le numéro 416 849-0833 ou 1 855 859?2056 et entrer le mot de passe 8396015. Elle sera accessible jusqu'au 18 mai 2017.

À propos de Forage Orbit Garant

Depuis son siège social, situé à Val-d'Or, Québec, Orbit Garant est l'une des plus importantes sociétés canadiennes de forage, offrant des services de forage souterrain et en surface au Canada et à l'international. La Société compte 221 appareils de forage et plus de 1 000 employés. Orbit Garant offre des services aux grandes, moyennes et petites sociétés minières, à chaque étape de l'exploration minière, du développement et de la production. La Société offre aussi des services de forage géotechnique à des sociétés minières ou d'exploration, à des cabinets de consultants en ingénierie et en environnement ainsi qu'à des agences gouvernementales. Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web : www.orbitgarant.com.

(1) Selon la direction, le BAIIA constitue une mesure supplémentaire utile aux fins de l'évaluation du rendement de l'exploitation compte non tenu du service de la dette, des dépenses en immobilisations, des impôts sur le résultat net et de la dépréciation. Cependant, le BAIIA ne constitue pas une mesure reconnue du résultat conformément aux IFRS et il n'a pas de signification normalisée prescrite par les IFRS. Les investisseurs sont avertis que le BAIIA ne doit pas être interprété comme un substitut du résultat net (qui est déterminé selon les IFRS), comme une indication du rendement de la Société ou comme une mesure de la liquidité et des flux de trésorerie. La méthode que la Société utilise pour calculer le BAIIA pourrait différer considérablement des méthodes utilisées par d'autres sociétés ouvertes et, par conséquent, elle pourrait ne pas être comparable aux mesures analogues utilisées par d'autres sociétés ouvertes.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs (au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables) relativement aux activités de Forage Orbit Garant inc. (la « Société ») et à l'environnement au sein duquel elle exerce ses activités. Les énoncés prospectifs sont identifiés par des mots comme « croire », « prévoir », « s'attendre », « planifier », « sera », « pourrait » et autres expressions similaires. Ces énoncés sont établis selon les attentes, les estimations, les projections et les prévisions de la Société. Ils ne garantissent en rien les rendements futurs et comportent des risques et des incertitudes difficiles à contrôler ou à prévoir. Ces risques et ces incertitudes sont décrits plus en détail dans les documents réglementés de la Société déposés sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Rien ne garantit l'exactitude de ces énoncés prospectifs, et les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il est conseillé au lecteur de ne pas se fier complètement à ces énoncés. De plus, ces énoncés ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont exprimés. La Société ne se tient pas obligée de mettre ces énoncés prospectifs à jour, ou de tenir compte de nouvelles informations, événements ou circonstances.

