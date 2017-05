Avis aux médias - La ministre Chagger dévoilera une enseigne 3D Canada 150 à Calgary







L'honorable Bardish Chagger dévoilera une enseigne 3D Canada 150 à Calgary

CALGARY, le 10 mai 2017 /CNW/ - L'honorable Bardish Chagger, leader du gouvernement à la Chambre des communes, ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme et députée de Waterloo, dévoilera l'enseigne 3D Canada 150 jeudi. Elle procédera à ce dévoilement au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

La ministre Chagger sera accompagnée de Son Honneur Naheed Nenshi, maire de Calgary, de Mme Charlotte Bell, présidente-directrice générale de l'Association de l'industrie touristique du Canada, de Mme Cindy Ady, directrice générale de Tourism Calgary, ainsi que d'autres invités spéciaux.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le jeudi 11 mai 2017

HEURE :

14 h 45

LIEU :

Parc Prince's Island

4 Street et 1 Avenue S.W.

Calgary (Alberta)

NOTE : Les véhicules ne sont pas permis au parc Prince's Island. Il est possible de se garer dans le stationnement couvert du marché Eau Claire (à environ 5 minutes de marche du lieu de l'activité), dans les rues et dans des stationnements privés le long de l'avenue Eau Claire (à environ 8 à 10 minutes de marche du lieu de l'activité). Veuillez consulter la carte ci-jointe pour en savoir plus. Le lieu de l'activité est encerclé en rouge.

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 10 mai 2017 à 17:18 et diffusé par :