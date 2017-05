Programme de soutien à la diversité des expressions culturelles - La Ville de Montréal donne près de 170 000 $ à 39 organismes pour la réalisation de festivals et d'événements axés sur la diversité des expressions culturelles et l'interculturalisme







MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal réaffirme son engagement à promouvoir la culture sur toutes ses coutures en octroyant une somme de 169 500 $ à 39 organismes qui veilleront à réalisation de 40 projets culturels favorisant la rencontre et le partage des expressions de la diversité culturelle montréalaise.

« La Ville de Montréal met tout en oeuvre afin d'offrir à ses citoyens et ses visiteurs une vie culturelle inclusive et diversifiée. Cette année, plus que jamais, il faut encourager la réalisation de projets qui favorisent le dialogue, le maillage et le métissage des expressions culturelles de tous les Montréalais. La métropole doit être un milieu harmonieux où l'apport de tous est primordial à la dynamisation et à l'enrichissement de notre société », s'est exprimé le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

Au total, 83 projets ont été présentés dans le cadre de l'appel de soumission de projets 2017. Les propositions reçues ont fait l'objet d'un processus d'analyse et de sélection de la part d'un comité formé de représentants du Service de la culture, du Service de la diversité sociale et des sports ainsi que de l'externe. Les 40 projets retenus ont démontré qu'ils favorisaient l'interculturalisme, la rencontre et le partage entre les différentes communautés ethnoculturelles ainsi que leur participation à la vie montréalaise. Entre 2014 et 2016, le Programme de soutien à la diversité des expressions culturelles, volet festivals et événements, a permis la concrétisation de 115 projets.

« Ce programme et les projets sélectionnés par la Ville de Montréal contribuent au rayonnement culturel et interculturel de notre métropole tant à l'échelle locale qu'à l'international. De fait, ils permettent le développement d'une animation urbaine de qualité pouvant générer des retombées sociales et économiques des plus positives », a ajouté M. Dimitrios (Jim) Beis, responsable de l'approvisionnement, des sports et loisirs ainsi que des communautés d'origines diverses au comité exécutif.

« J'espère voir les Montréalais en grand nombre profiter de ces opportunités de rencontre, surtout en cette année de festivités qui célèbre notre histoire et notre diversité », a conclu M. Coderre.

