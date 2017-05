Le Bas-Saint-Laurent sera l'hôte de la 4e édition du Défi Vélo La Coop 2017







Les organismes du Bas-Saint-Laurent recevront la grosse part des dons

RIMOUSKI, QC, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est en présence du maire de Rimouski, M. Marc Parent et MM. Laurent Proulx et Gilles Blaquière, respectivement président et directeur général de La Coop Purdel que le chef de la direction de La Coop fédérée, M. Gaétan Desroches, a officiellement donné le coup d'envoi de la collecte de fonds du Défi Vélo La Coop 2017 qui se tiendra les 12 et 13 août prochains à Rimouski.

Lors de son allocution, M. Desroches a dévoilé les noms des quatre organismes qui recevront les sommes amassées par les cyclistes cette année. Il s'agit de l'Association du cancer de l'Est-du-Québec, Centraide Bas-Saint-Laurent, la Ressource d'Aide aux Personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine et l'organisme, Au coeur des familles agricoles de la Montérégie. La centaine de participants souhaitent amasser, lors de cette 4e édition, 100?000 $.

De saines habitudes de vie qui stimulent la philanthropie

« Ce défi sportif permet aux employés de La Coop fédérée, ses divisions et des coopératives de vivre une expérience unique d'entraide, de coopération et de santé. Ils auront l'occasion de visiter les coopératives et les établissements de la belle région du Bas-Saint-Laurent. Je lance un appel à nos employés, aux amis des participants et à la population à visiter le site internet du Défi Vélo à l'adresse defivelolacoop.coop pour faire un don.» de déclarer M. Desroches qui prendra, lui-même part à l'activité.

M. Laurent Proulx, président de La Coop Purdel s'est dit fier d'accueillir les membres de la grande famille de La Coop fédérée sur le territoire des Coops Purdel et Saint-Fabien. Il a ajouté : « Nos sociétaires sont heureux de s'associer à un événement qui aura des retombées régionales importantes pour des organismes qui aident des personnes qui sont dans le besoin. »

Gilles Blaquière, directeur général de La Coop Purdel était heureux d'annoncer que son organisation aura une équipe cette année. « Je lance un défi à notre équipe, être celle qui amassera le plus d'argent cette année. Afin de motiver nos troupes, je participerai au défi en compagnie de notre président Laurent Proulx. »

Le maire de Rimouski, Marc Parent a pour sa part souhaité la bienvenue aux équipes qui séjourneront dans sa ville en août. « À titre de Maire de la ville de Rimouski, il me fait grand plaisir de souhaiter la bienvenue à toutes les équipes qui séjourneront parmi nous lors du Défi Vélo La Coop 2017. Grâce à vos efforts et votre détermination, plusieurs citoyens de la région aux prises avec des défis importants pourront bénéficier de services qui, sans les dons amassés, n'auraient peut-être pas été disponibles. Je vous remercie et je félicite La Coop fédérée pour cette initiative qui démontre bien les valeurs de solidarité sociale envers les citoyens du Québec qui habitent cette entreprise agroalimentaire. »

À propos de La Coop fédérée

Fondée en 1922, La Coop fédérée est la plus importante entreprise agroalimentaire au Québec et la 24e plus importante coopérative agroalimentaire au monde. La Coop fédérée représente plus de 90?000 membres regroupés dans près de 70 coopératives réparties dans plusieurs provinces canadiennes. La Coop fédérée emploie 12?541 personnes et son chiffre d'affaires s'élève à 6,3 milliards de dollars. En incluant ses coopératives affiliées, La Coop fédérée compte 17?762 employés et un chiffre d'affaires combiné de 9,2 milliards de dollars. En tant que grossiste, La Coop fédérée fournit aux producteurs agricoles des biens et des services nécessaires à l'exploitation de leur entreprise. Ses activités se séparent en trois divisions : Olymel S.E.C. (sous les bannières Olymel, Flamingo et Lafleur), la Division agricole (sous les bannières La Coop et Elite) et Groupe BMR inc. (sous les bannières BMR, Unimat, Agrizone et Potvin & Bouchard) www.lacoop.coop twitter.com/LaCoop_federee.

