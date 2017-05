Comité sénatorial : Kinova Robotics se positionne en faveur de la robotique médicale







OTTAWA, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le président et co-fondateur de Kinova Robotics Charles Deguire a expliqué les bienfaits de la robotique dans le secteur de la santé devant le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie.

Le Comité a invité M. Deguire à témoigner alors que les sénateurs étudient le rôle de l'automatisation dans le système de soins de santé plus particulièrement la robotique, l'intelligence artificielle et l'impression en 3D, dans les secteurs des soins directs et indirects aux patients et dans celui des soins à domicile.

« Il est clair pour nous que l'avenir de la médecine passe par la robotique et sa grande capacité à venir en aide à l'humanité. Les gens n'imaginent pas à quel point les avancées technologiques des dernières années en matière de robotique médicale sont nombreuses et concluantes. Le scalpel et nos mains n'ont pas changé dans les 100 dernières années, il est temps de faire évoluer la médecine. Kinova travaille d'ailleurs avec des chirurgiens afin développer de meilleurs outils pour eux et leurs patients », explique Charles Deguire, PDG de Kinova.

Plus d'autonomie

Comme Kinova oeuvre également dans la robotique d'assistance aux personnes ayant des limitations motrices, les membres du comité sénatorial ont questionné M. Deguire sur le bras robotisé JACO, qui permet à ses utilisateurs de regagner une part de leur autonomie.

« Des choses aussi communes que se gratter, ramasser un objet par terre ou se servir un verre d'eau étaient impossibles pour les gens atteints d'une paralysie partielle ou complète au haut du corps. Maintenant, avec notre bras robotisé ces gens deviennent plus autonomes et moins dépendants des aidants naturels pour leurs activités quotidiennes », a ajouté M. Deguire devant le comité sénatorial.

Les artisans de Kinova ont toujours soutenu que les gens en situation de handicap veulent retrouver leur autonomie non seulement pour leur propre bien-être, mais également afin de redonner à la société et ainsi contribuer à la santé économique du pays. Kinova souhaiterait que les différents paliers de gouvernement s'impliquent davantage ou qu'ils prennent les devants en ce qui a trait à l'évolution de la médecine afin d'offrir de meilleurs résultats aux patients.

À propos

Kinova est une entreprise canadienne qui oeuvre partout dans le monde. Kinova développe et produit des plateformes robotiques simples et sécuritaires sous deux unités d'affaires : Robotique d'Assistance, qui permet aux personnes à mobilité réduite de repousser les frontières de l'autonomie et Robotique d'Innovation, qui permet aux professionnels de la santé et de la recherche d'être plus efficaces et sécuritaires dans leur travail.

Facebook : @kinovarobotics

Twitter : @KinovaRobotics

Youtube : Kinova Robotics

www.kinovarobotics.com

SOURCE Kinova

Communiqué envoyé le 10 mai 2017 à 17:00 et diffusé par :