GDI Services aux immeubles inc. annonce de solides résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2017

Hausse des produits de 16,5 %, pour un total de 243,3 millions de dollars par rapport au premier trimestre de 2016

Hausse du bénéfice net de 1,7 millions de dollars, pour un total de 0,7 millions de dollars par rapport au premier trimestre de 2016

Hausse du BAIIA ajusté 1) de 41 %, pour un total de 10,7 millions de dollars par rapport au premier trimestre de 2016

Croissance interne de 7,0 % enregistrée au cours du trimestre

LASALLE, QC, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - GDI Services aux immeubles inc. (« GDI » ou la « Société ») (TSX: GDI) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2017.

Pour le premier trimestre clos le 31 mars 2017 :

Les produits se sont établis à 243,3 millions de dollars, en hausse de 34,5 millions de dollars, ou 16,5 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice 2016. La croissance des produits est principalement attribuable aux acquisitions et à la croissance interne de 7,0%.

Le BAIIA ajusté 1) s'est chiffré à 10,7 millions de dollars, en hausse de 3,1 millions de dollars, ou 41,4 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice 2016. Des coûts d'intégration d'un montant de 1,0 million de dollars relatifs à l'acquisition d'Airtron furent encourus. En excluant ces coûts d'intégration, le BAIIA ajusté 1) pour le trimestre aurait été de 11,7 millions de dollars, ce qui représente une marge du BAIIA ajusté 1) de 4,8 %.

s'est chiffré à 10,7 millions de dollars, en hausse de 3,1 millions de dollars, ou 41,4 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice 2016. Des coûts d'intégration d'un montant de 1,0 million de dollars relatifs à l'acquisition d'Airtron furent encourus. En excluant ces coûts d'intégration, le BAIIA ajusté pour le trimestre aurait été de 11,7 millions de dollars, ce qui représente une marge du BAIIA ajusté de 4,8 %. La Société a inscrit une croissance des revenus dans tous les secteurs d'activité, les marges du BAIIA ajusté 1) ont augmentés dans les secteurs des Services de propreté et services associés au Canada , des Services techniques et des Services complémentaires par rapport à la période correspondante de l'exercice 2016 et la marge du BAIIA ajusté 1) s'est fortement améliorée dans le secteur des Services de propreté et services associés aux États-Unis par rapport au quatrième trimestre de l'exercice 2016.

ont augmentés dans les secteurs des Services de propreté et services associés au , des Services techniques et des Services complémentaires par rapport à la période correspondante de l'exercice la marge du BAIIA ajusté s'est fortement améliorée dans le secteur des Services de propreté et services associés aux États-Unis par rapport au quatrième trimestre de l'exercice 2016. Le bénéfice net s'est chiffré à 0,7 million de dollars ou un bénéfice de 0,03$ par action comparativement à une perte nette de 1,0 million de dollars, ou une perte de 0,05$ par action lors de la période correspondante de l'exercice 2016.

« GDI a livré de solides résultats au cours du premier trimestre de 2017. Nous avons enregistré une hausse des revenus dans tous les secteurs d'activités et avons généré un meilleur BAIIA ajusté1) et une meilleure marge du BAIIA ajusté1) dans tous les secteurs d'activités sauf pour le secteur des Services de propreté et services associés aux États-Unis. L'intégration de l'acquisition d'Airtron progresse tel que planifié, avec le secteur des Services techniques enregistrant une marge du BAIIA ajusté1) de 4,2 % avant les coûts d'intégration de 1,0 million de dollars encourus au cours du premier trimestre. Le secteur des Services complémentaires a enregistré un trimestre record avec un BAIIA ajusté1) de 2,5 millions de dollars, une hausse significative par rapport au premier trimestre de 2016, dû principalement à la forte hausse de l'entreprise de franchises. Le secteur des Services de propreté et services associés aux États-Unis a connu une forte croissance interne de 8,7 % au cours du trimestre et alors qu'une marge du BAIIA ajusté1) de 6,1 % est plus faible par rapport à celle de l'an passé, celle-ci est une forte amélioration par rapport à 4,7 % enregistrée lors du quatrième trimestre de 2016. Avec cette bonne performance opérationnelle en général, nous avons terminé le trimestre avec un bilan financier solide et des ratios de dette par rapport au BAIIA ajusté1) bien situés dans la zone de confort de la direction. Nous entrevoyons le reste de l'année financière 2017 avec un regard positif et nous prévoyons poursuivre la mise à exécution de notre plan d'affaires », a déclaré Claude Bigras, président et chef de la direction de GDI.

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles qui offre un éventail de services aux propriétaires et aux gestionnaires de divers établissements au Canada et aux États-Unis tels que des immeubles de bureaux, des hôtels, des centres commerciaux, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des centres de distribution, des aéroports et autres infrastructures de transport. Les capacités de GDI en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles comprennent des services commerciaux liés à l'hygiène et à la propreté, des services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes mécanique et électrique et de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de même que d'autres services complémentaires comme des services de restauration de dommages et des services de fabrication et de distribution de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX: GDI). Des renseignements supplémentaires sur GDI peuvent être obtenus sur son site Web, à l'adresse www.gdi.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut concerner les perspectives d'avenir de GDI et traduire ses attentes en ce qui a trait aux événements, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats financiers pour les périodes à venir. Dans certains cas, elle peut se reconnaître à l'emploi de termes comme « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « prévoir », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « possible », « continuer de » ou « envisager », ou à l'emploi d'autres termes ou expressions semblables se rapportant à des questions qui ne sont pas des faits historiques. Plus particulièrement, les énoncés concernant les résultats d'exploitation futurs, la performance économique attendue et les objectifs et stratégies de GDI constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent des risques et incertitudes inhérents et sont fondés sur plusieurs facteurs et hypothèses à la fois générales et spécifiques que GDI considère comme raisonnables à la date à laquelle les énoncés prospectifs sont formulés. Ces facteurs et hypothèses concernent notamment les prévisions en ce qui a trait à la croissance, aux résultats d'exploitation, à la performance, aux perspectives commerciales et aux occasions d'affaires. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables à la lumière de l'information dont elle dispose, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Il est impossible pour GDI de prédire avec certitude l'incidence que l'incertitude qui plane actuellement sur la conjoncture économique pourrait avoir sur ses résultats futurs. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient s'écarter considérablement des prévisions de la direction, et les lecteurs ne devraient pas accorder une trop grande importance à l'information prospective ni la considérer à une autre date que celle à laquelle elle a été formulée. Bien que la direction puisse choisir de le faire, la Société n'est aucunement tenue de mettre à jour ou de réviser l'information prospective à quelque moment que ce soit, à moins que la loi ne l'exige.

1) Les termes « BAIIA ajusté » et « marge du BAIIA ajusté » n'ont pas de définitions normalisées prescrites par les Normes internationales d'information financière et, par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Le BAIIA ajusté se défini comme étant le résultat d'exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles, la dépréciation du goodwill, les coûts de transaction, de réorganisation et autres et la rémunération fondée sur des actions. La marge du BAIIA ajustée est obtenue en divisant le BAIIA ajusté par le chiffre d'affaires. Pour plus de précisions, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » du rapport de gestion.

Conférence téléphonique à

l'intention des analystes : Jeudi 11 mai 2017 à 8 h 00 (heure normale de l'Est)

Les investisseurs et les représentants des médias sont invités à assister à la conférence à titre d'auditeurs seulement.

Afin d'assister à la conférence, veuillez composer le numéro de téléphone ci-dessous et entrer le code d'accès indiqué cinq minutes avant l'heure de début de la conférence :

Canada et États-Unis : 1-800-617-7643

Un enregistrement de la conférence pourra par la suite être écouté jusqu'au 20 mai 2017, en composant le numéro de téléphone et le code d'accès suivants :

Canada et États-Unis : 1-800-633-8625

Code d'accès : 21851549

Les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités au 31 mars 2017 et le rapport de gestion connexe sont disponibles à l'adresse www.sedar.com.

