La société Hydropothecary annonce les résultats pour le 2e trimestre 2017







GATINEAU, QC--(Marketwired - 10 mai 2017) - La société Hydropothecary (TSX CROISSANCE: THCX) (« THCX » ou l'« Entreprise ») a annoncé aujourd'hui les résultats de son deuxième trimestre pour le trimestre et le semestre terminés le 31 janvier 2017. Les états financiers de l'Entreprise ainsi que les rapports de gestion afférents pour ladite période sont accessibles sous le profil de l'Entreprise se trouvant sur le site Web de SEDAR au www.sedar.com. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

« Les excellents résultats obtenus au cours du deuxième trimestre témoignent de la capacité de notre équipe à mettre en oeuvre des stratégies novatrices inégalées dans l'industrie », a déclaré Sebastien St-Louis, PDG. « Alors que nous nous apprêtons à construire de nouvelles infrastructures qui ouvriront à la fin de l'année 2018, déjà complètement financées et d'une superficie de 250 000 pieds carrés, la notoriété de notre marque et la demande pour nos produits sont plus fortes que jamais ; nous attendons avec impatience l'annonce prochaine de la légalisation de la marijuana récréative au Canada. »

Faits saillants de l'exploitation

Les faits saillants de l'exploitation pour le trimestre se terminant le 31 janvier 2017 incluent :

Achèvement d'une nouvelle serre quatre saisons au toit en verre couvrant une superficie de 35 000 pieds carrés (« bâtisse 5 »). Avec cette nouvelle serre, la superficie des infrastructures de production autorisée est passée de 7 000 pieds carrés à 42 000 pieds carrés. La capacité de production annuelle est passée de 600 kg à 3 600 kg. Le coût total de construction et d'assemblage de la bâtisse 5 s'est élevé à environ 3,5 millions de dollars, ou 100 $ le pied carré.

Instauration de relations avec deux nouvelles cliniques, accroissement de la diversification de la base de patients de THCX et présence sur le marché.

Dévoilement de la gamme Decarb et des produits CannaCap qui ensemble représentent une méthode de consommation novatrice de cannabis pré-activé contenu dans une capsule. Il s'agit d'une alternative au vapotage ou aux huiles, et permet une consommation sans fumée. Le produit coûte entre 8,50 $ et 15,00 $ le gramme.

Lancement de la gamme de produits intermédiaires H2 qui représente pour les patients un moyen abordable d'avoir accès à un produit de haute qualité (7,25 $ à 10,00 $ le gramme) et de profiter du service incomparable de l'Entreprise.

Clôture d'une entente définitive le 22 décembre 2016 concluant la prise de contrôle inversée avec BFK Capital Corp. (« BFK »), à la suite de la signature d'une lettre d'intention avec BKF le 17 novembre 2016. BKF était alors une société de capital de démarrage inscrite sur la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »). Tel qu'annoncé précédemment, les parties ont clos la transaction après la fin du trimestre, le 15 mars 2017.

Génération d'un financement s'élevant à environ 20 millions de dollars grâce à l'émission de 3 633 793 actions pré-regroupement dans deux placements privés et l'émission de débentures convertibles garanties d'un montant total de 3,3 millions de dollars américains (4,4 millions de dollars canadiens).

Revenu au gramme de 10,10 $ à l'issue du trimestre se terminant le 31 janvier 2017.

Coût en espèce au gramme de 1,47 $ à l'issue du trimestre se terminant le 31 janvier 2017.

Prévision de la part de la direction de réaliser des économies d'échelle, d'accroître la profitabilité et de parvenir à un BAIIA correspondant au seuil de rentabilité au cours des quatre prochains trimestres.

Faits saillants des rapports financiers

Aperçu de l'état des résultats Pour le trimestre se terminant le Pour le semestre se terminant le 31 janvier

2017 31 janvier

2016 31 janvier

2017 31 janvier

2016 Revenus 913 897 $ 180 537 $ 2 052 599 $ 201 220 $ Marge brute 939 306 $ 228 642 $ 2 008 683 $ 244 246 $ Frais d'exploitation 1 941 903 $ 791 592 $ 3 430 394 $ 1 602 208 $ Pertes d'exploitation (1 002 597) $ (562 950) $ (1 421 710) $ (1 357 963) $ Coût net des intérêts (110 947) $ (116 717) $ (122 138) $ (224 344) $ Perte nette (1 113 543) $ (679 667) $ (1 543 848) $ (1 582 307) $ Moyenne pondérée d'actions en circulation 8 587 760 4 923 284 7 590 944 4 860 947 Perte nette par action (0,13) $ (0,14) $ (0,20) $ (0,33) $

Revenus

Les revenus ont augmenté de plus de 400 %, passant de 180 000 $ au deuxième trimestre de 2016 à 913 000 $ au deuxième trimestre de l'exercice 2017 pour augmenter à 2,1 millions de dollars pour les six mois se terminant le 31 janvier 2017 contre les 201 000 $ pour les six mois se terminant le 31 janvier 2016. L'Entreprise a aussi enregistré une augmentation d'expéditions de 12,1 % au cours du trimestre se terminant le 31 janvier 2017, c'est-à-dire, 90 518 grammes expédiés contre 80 782 grammes pour le trimestre se terminant le 31 octobre 2016. Le revenu au gramme a diminué au cours du deuxième trimestre 2017, passant de 14,10 $ au premier trimestre 2017 à 10,10 $. Cette diminution est attribuable au lancement de la gamme de produits intermédiaires H2, ainsi qu'au fait qu'Anciens Combattants Canada ait placé une limite de remboursement aux patients se situant à 8,50 $ le gramme. Malgré l'augmentation du nombre de grammes vendus au cours du trimestre antérieur, une diminution de 19,7 % des revenus totaux a été enregistrée du trimestre se terminant le 31 octobre 2016 jusqu'à celui se terminant le 31 janvier 2017.

Coût des ventes

Avec l'achèvement de la construction de la bâtisse 5, l'Entreprise a pu y commencer sa production afin de répondre à la demande anticipée des nouveaux produits de la gamme H2, ce qui a engendré une augmentation des coûts de production. L'Entreprise a aussi enregistré une diminution du coût en espèce au gramme de son inventaire qui est passé de 1,61 $ le 31 octobre 2016 à 1,47 $ le 31 janvier 2017.

Frais d'exploitation

Les frais d'exploitation ont enregistré une hausse, passant de 1,5 million de dollars pour le trimestre se terminant le 31 octobre 2016 à 1,9 millions pour celui se terminant le 31 janvier 2017. L'Entreprise a supporté des frais de financement de 229 000 $ découlant du financement qui s'est produit au cours du trimestre, ce qui a eu comme résultat un flux monétaire net provenant des activités de financement de 19,0 millions de dollars. Une augmentation des frais liés aux infrastructures a été enregistrée et s'explique par la construction de la bâtisse 5.

Perspectives

« En très peu de temps, Hydropothecary est parvenu au meilleur coût au gramme et a enregistré le revenu au gramme le plus haut dans toute l'industrie, ce qui atteste de la reconnaissance que nos clients portent envers les méthodes et techniques que nous déployons afin d'offrir un produit d'une qualité exceptionnelle. Nous avons aussi démontré notre capacité à construire des infrastructures de pointe au coût de 100 $ le pied carré », a déclaré M. St-Louis.

« Alors que tout le monde parle de la légalisation de la marijuana à des fins récréatives, le marché de la marijuana médicale continue à prendre de l'ampleur et doit être approvisionné. Voilà pourquoi Hydropothecary s'est engagée à investir massivement et d'ajouter 250 000 pieds carrés de superficie de production et transformation. Les nouvelles infrastructures, dont le financement est entièrement assuré, ouvriront à la fin de l'année 2018 ».

« Hydropothecary entrevoit également des occasions d'affaires importantes sur la scène internationale. Bien que les marchés mondiaux nous intéressent, à court terme, nos activités demeurent axées sur le Canada, et une fois notre plateforme bien ancrée, nous prendrons de l'ampleur à l'international. »

« Hydropothecary a l'intention de faire partie des plus grands producteurs mondiaux. Nos infrastructures actuelles peuvent générer un revenu de plus de 23 millions de dollars, et l'ajout proposé de 250 000 pieds carrés de superficie de production nous permettrait de parvenir à un revenu de plus de 180 millions de dollars aux prix courants du marché ».

« Nous sommes d'avis que le contrôle de nos infrastructures et l'augmentation avérée des revenus justifient les agrandissements tout en assurant, ou rehaussant, nos normes de qualité. Nous croyons qu'une concurrence durable et à long terme n'est possible que si nous continuons à promouvoir la qualité et l'efficacité du déploiement des investissements. »

« Bien que nous entretenions de grandes ambitions, nos principes fondamentaux demeurent solides. Pour qu'une entreprise prospère, elle doit passer à l'action. Hydropothecary a la ferme intention de parvenir à la rentabilité d'ici janvier 2018 », a conclu M. St-Louis.

À propos de la société Hydropothecary

La société Hydropothecary est productrice et distributrice de cannabis à des fins médicales autorisée et approuvée par Santé Canada en vertu du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (Canada). Hydropothecary produit de la marijuana médicale naturellement cultivée et rigoureusement testée d'une qualité exceptionnelle. L'image de marque de Hydropothecary, son offre de produits de marijuana, ses normes de services aux patients et le prix de ses produits reflètent l'excellence du positionnement de THCX en tant marque supérieure de marijuana médicale légale au sein du marché émergent. En plus de produire et de vendre de la marijuana médicale, Hydropothecary s'implique dans la recherche et le développement en lien avec les cannabinoïdes : les méthodes d'extraction, l'élaboration de médicaments et la combinaison de molécules précises. En outre, l'entreprise s'investit dans l'élaboration et le brevetage de nouvelles technologies liées à la marijuana médicale, et prévoit importer et exporter de la marijuana médicale.

Information prospective

Ce communiqué de presse contient de l'information prospective basée sur les projections actuelles. De telles prospections incluent les déclarations au sujet des capacités futures d'opération et de production, les répercussions de l'agrandissement des infrastructures et l'accroissement des capacités de production et la disponibilité prévue de la gamme de produits. Ces déclarations ne devraient pas être prises comme garantissant une performance prochaine ou traduites en résultats. De telles déclarations comprennent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les accomplissements soient matériellement différents de ce qu'impliquent ces déclarations. L'Entreprise n'assume aucune responsabilité en matière de mise à jour ou de révision de l'information prospective pour refléter des circonstances ou des événements nouveaux, sauf si la loi l'y oblige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ne sont tenus responsables quant au caractère adéquat ou exact du présent communiqué.

Ce communiqué de presse a été traduit en français à partir de l'original en anglais et représente une traduction fidèle au meilleur des connaissances de la traductrice. En cas de divergence entre les deux documents, seule la version anglaise fera foi.

Communiqué envoyé le 10 mai 2017 à 17:03 et diffusé par :