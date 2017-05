Unifor fait un don à Oxfam Canada pour soulager la famine au Soudan du Sud







TORONTO, le 10 mai 2017 /CNW/ - Unifor est fier de s'associer à Oxfam Canada pour soulager la famine au Soudan du Sud et dans d'autres pays touchés par une crise alimentaire dans cette région du monde en faisant un don de 100 000 $ par l'intermédiaire de son Fonds de justice sociale.

« Environ cinq millions de personnes essaient de survivre à la crise alimentaire au Soudan du Sud, et des fonds sont immédiatement requis pour sauver des vies, mettre fin à la famine et freiner la propagation de la crise, a affirmé Jerry Dias, président national d'Unifor. Ce don est une manifestation de solidarité internationale, et notre syndicat est fier d'offrir de l'aide vitale à ces personnes qui en ont désespérément besoin. C'est la bonne chose à faire. »

« Les Soudanais du Sud comptent parmi les peuples les plus résilients de la planète, mais les trois dernières années de conflit les ont poussés à leur extrême limite, a indiqué Julie Delahanty, directrice générale d'Oxfam Canada. Les récoltes sont pratiquement inexistantes, car les gens sont chassés de leurs terres ou sont trop apeurés pour s'en occuper. L'aide généreuse d'Unifor nous permettra d'offrir de la nourriture, de l'eau saine et des installations sanitaires à beaucoup d'autres familles et de nous assurer que les besoins des femmes et des enfants, c'est-à-dire les personnes les plus vulnérables, sont pris en considération lors de la mise en place de ces services essentiels. »

Le Fonds de justice sociale d'Unifor est un organisme de bienfaisance enregistré qui est financé par les cotisations qu'Unifor négocie avec les employeurs lors des négociations collectives. « La justice sociale est l'une des convictions fondamentales d'Unifor, a précisé Mohamad Alsadi, directeur du Service des relations internationales et des droits de la personne d'Unifor. Grâce au Fonds de justice sociale, le syndicat parvient à traduire cette conviction en action afin d'aider les populations marginalisées dans le monde entier. Nous avons la responsabilité morale de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soustraire ces familles, qui n'ont souvent rien d'autre que les vêtements qu'elles portent, à la famine. »

Mme Delahanty a ajouté ce qui suit : « Depuis longtemps, Unifor aide les organisations humanitaires comme Oxfam Canada à répondre à des crises. Le don d'Unifor pour le Soudan du Sud arrive à point nommé. Comme les pluies imminentes risquent de bloquer l'accès aux personnes les plus durement touchées, les organismes d'aide sont engagés dans une course contre la montre pour leur apporter de l'aide vitale avant que la saison de la famine atteigne son paroxysme en juillet. »

Unifor encourage les particuliers et les autres organisations syndicales à participer à la lutte contre la faim dans le monde. Les membres et les sections locales d'Unifor peuvent faire des dons à Oxfam Canada à l'adresse oxfam.ca/unifor (Ce lien est en anglais seulement). Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Fonds de justice sociale d'Unifor, allez à l'adresse www.unifor.org/fr/a-propos-dunifor/fonds-de-justice-sociale-dunifor.

Oxfam Canada fait partie d'un mouvement mondial pour le changement composé de 19 organisations affiliées dans plus de 90 pays qui mobilise le pouvoir citoyen contre la pauvreté. Dans le monde entier, Oxfam est présent pour aider les plus vulnérables à survivre à des catastrophes.

Représentant plus de 310 000 travailleurs dans tous les secteurs de l'économie, Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada. Il a été fondé pendant la fin de semaine de la fête du Travail de 2013, par la fusion des Travailleurs canadiens de l'automobile et du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Communiqué envoyé le 10 mai 2017 à 16:05 et diffusé par :