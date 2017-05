Le Président Barack Obama prononcera une allocution à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain le 6 juin prochain







MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est heureuse d'annoncer que le 44e président des États-Unis, Barack Obama, prononcera une allocution le 6 juin prochain dans le cadre de la série Leaders internationaux Bell de la Chambre.

« C'est un honneur d'accueillir un invité aussi prestigieux à la Chambre alors que Montréal célèbre son 375e anniversaire », a déclaré M. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. « À un moment où le monde est en quête de plus de certitude et de stabilité, et dans le contexte de la mondialisation, qui nous force à repenser nos modèles économiques et démocratiques actuels, nous sommes heureux de recevoir une personne qui s'est consacrée à la promotion des droits humains, aux accords de libre-échange, à la diplomatie et au développement économique. M. Obama a démontré que des relations harmonieuses entre les nations constituaient un moyen puissant de favoriser la paix, le commerce et le développement de nouveaux marchés. »

« Le Président Obama fait partie de ceux qui marquent l'histoire et inspirent les jeunes du monde entier. Il contribue à l'édification d'une société égalitaire basée sur la liberté, l'espoir et l'optimisme », a poursuivi M. Leblanc.

Le 4 novembre 2008, Barack Obama est entré dans l'histoire en étant élu 44e président des États-Unis. Il est arrivé au pouvoir alors que son pays traversait sa pire crise économique depuis la Grande Dépression. Par son leadership et son optimisme, le Président Obama a aidé à sauver l'économie, à revitaliser l'industrie automobile américaine, à réformer le système de santé pour offrir une couverture à 20 millions de plus d'Américains et à engager fermement le pays sur la voie de l'énergie propre - tout en étant au coeur de la plus longue période de création d'emplois de l'histoire américaine.

« Je tiens à remercier Bell d'être avec nous depuis la création de la série Leaders internationaux. Grâce à son appui, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain s'est taillé une réputation enviable qui lui permet de recevoir des conférenciers exceptionnels et inspirants tels que le président Obama », a conclu M. Leblanc.

Au fil des ans, la Chambre a accueilli de nombreux conférenciers prestigieux dans le cadre de sa série Leaders internationaux, notamment le président Nicolas Sarkozy, la secrétaire d'État Hillary Rodham Clinton, le premier ministre Manuel Valls, le président Bill Clinton, le maire Rudolph Giuliani, le président Mikhaïl Gorbatchev, le sénateur Arnold Schwarzenegger, le premier ministre Tony Blair et le président George W. Bush.

Cet événement de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a été organisé grâce à l'appui de Bell, en association avec evenko.

Les modalités d'inscription à cet événement seront disponibles sous peu sur le site Web de la Chambre à ccmm.ca.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient sur des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

