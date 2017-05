M. Paul Archer se joint au conseil d'administration de Midland







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 10 mai 2017) - Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX CROISSANCE:MD) a le plaisir d'annoncer que le conseil d'administration a approuvé ce matin la nomination de M. Paul Archer à titre d'administrateur de la Société.

« C'est un privilège d'accueillir M. Archer au sein de notre équipe qui comptait déjà sur une très grande expertise. M. Archer amène avec lui l'expérience acquise au sein des entreprises Redevances Aurifères Osisko ltée (« Osisko ») et Mines Virginia inc (« Virginia»), ayant connu de très grands succès dans l'exploration avec la découverte du gisement aurifère d'Éléonore. Nous serons très heureux de pouvoir bénéficier de ses compétences au cours des années à venir » a commenté le président et chef de la direction, M. Gino Roger.

Midland annonce qu'elle a octroyé des options à M. Archer lui permettant d'acquérir 100 000 actions ordinaires au prix de 1,04 $ l'action, pour une période de 10 ans. Ces options ont été octroyées aux termes du régime d'options d'achat d'actions de Midland.

À propos de M. Paul Archer

M. Paul Archer est bachelier en génie géologique et détenteur d'une maîtrise en sciences de la terre. Il compte plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie minière et plus particulièrement dans l'exploration de l'or et des métaux de base en terrain archéen. Il a apporté son expertise à diverses sociétés minières dont Shell Minerals, Explorations Noranda, Northgate Explorations, Westminer Canada et SOQUEM où il occupait le poste de directeur régional pour le nord du Québec. Le 1er mai 1996, M. Archer s'est joint à l'équipe de Mines Virginia à titre de vice-président exploration et Acquisitions et administrateur. M. Archer a travaillé de près à la découverte et au développement du projet Éléonore depuis les premiers travaux de terrain jusqu'à la conclusion de la vente du gisement à Goldcorp. En novembre 2014, il s'est joint à l'équipe de direction d'Osisko suite au regroupement de cette dernière avec Virginia. Il a été élu président de l'Association des Prospecteurs du Québec en 1996 et 1997. Au cours des dernières années, M. Archer s'est vu décerner, au nom de Virginia plusieurs prix prestigieux dont, le Bill Dennis au PDAC en 2006 pour la découverte du gisement d'Éléonore. M. Archer est également membre de diverses associations professionnelles, dont l'Ordre des Ingénieurs du Québec.

Après une fructueuse carrière bien remplie, M. Archer a annoncé récemment qu'il prendra sa retraite de chez Osisko au début juillet 2017.

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements, d'or, d'éléments du groupe du platine, de métaux usuels et de terres rares de classe mondiale. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Mines Agnico Eagle ltée, Teck Resources Limited, IAMGOLD Corporation, Mines Osisko inc., Altius Minerals Corporation, SOQUEM INC., Japan Oil, Gas and Metals National Corporation et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin d'améliorer le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs qui comprennent des éléments de risque et d'incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés se révéleront exacts. Il s'ensuit que les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le rapport annuel et lors de dépôts par Midland auprès des autorités réglementaires.

Communiqué envoyé le 10 mai 2017 à 16:33 et diffusé par :