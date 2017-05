À l'intention des commerçants et propriétaires d'immeubles commerciaux - Mise en oeuvre du PR@M-Commerce pour la rue Wellington







MONTRÉAL, le 10 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, est heureux d'annoncer la mise en oeuvre du Programme Réussir@Montréal - Commerce (PR@M-Commerce) dans le secteur de la Promenade Wellington. Conçu pour stimuler, revitaliser ou consolider les rues commerçantes de l'agglomération de Montréal et aider financièrement à la rénovation des bâtiments commerciaux, l'entrée en vigueur du PR@M-Commerce dans ce secteur le 16 mai prochain aura pour effet d'accroître le dynamisme et favoriser le développement de cette artère commerciale.

«Le PR@M-Commerce est un programme dédié aux commerçants et propriétaires immobiliers commerciaux unis au sein de regroupements afin de mettre en valeur leur artère commerciale. Il favorise le développement d'un positionnement commercial et d'un environnement d'affaires au goût du jour ainsi qu'un cadre bâti plus attractif à la communauté. Par ailleurs, les travaux couverts par la subvention incluent ceux nécessaires à l'accessibilité universelle des commerces, ce qui contribue à l'amélioration continue de la qualité du milieu de vie des résidants de l'arrondissement de Verdun », a déclaré, le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

Rappelons que les fonds de 15,4 M$ qui sont dédiés au PR@M ont également permis d'intervenir dans trois secteurs commerciaux par année, depuis 2016 et se poursuivront jusqu'en 2020, pour un total de quinze artères commerciales en cinq ans.

La proposition de rendre le programme de subvention applicable au secteur « SDC Wellington », entre le boulevard Lasalle et la 6e Avenue, a fait l'objet d'une réflexion et de discussions avec les représentants de l'arrondissement de Verdun et de la Société de développement commercial (SDC).

Par les travaux réalisés et les conditions particulières pour ceux-ci, le programme favorise des interventions complètes et de qualité ainsi que leur intégration au milieu. Tous les travaux admissibles sont assujettis à la réglementation municipale et un permis est requis préalablement à leur réalisation, assurant ainsi la conformité.

Le PR@M-Commerce soutient financièrement la réalisation de diagnostics et de plans directeurs collectifs, en concertation avec les regroupements de commerçants et les SDC, en fonction des besoins du secteur ou de l'artère commerciale. Le plan directeur porte sur des enjeux économiques (étude de marché, image de marque, etc.).

Le PR@M-Commerce offre également un programme de subventions aux gens d'affaires et propriétaires immobiliers commerciaux pour rénover les façades et moderniser l'aménagement de leur commerce.

Pour connaître toutes les conditions du programme, consultez le Règlement RCG 15-082

Pour obtenir aussi plus de renseignements sur le PR@M-Commerce ou pour s'inscrire, veuillez consulter la section « Programmes municipaux » du site ville.montreral.qc.ca/affaires

